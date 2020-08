Traditionnellement durant le mois d’août, la France est à l’arrêt. Tout le pays ou presque est en vacances. Et pour le gouvernement c’est exactement la même chose. Tant Emmanuel Macron que les ministres sont en vacances pour trois semaines. Si le président a été contraint de quitter précipitamment la France pour se rendre au Liban, les ministres eux se reposent. Tel est également le cas d’acquitator, le nouveau ministre de la justice, encore appelé l’ogre des Ardennes. Ce dernier a posé ses valises dans la belle ville de Nice pour y couler des jours heureux avec la très belle Isabelle Boulay, la chanteuse canadienne à succès. L’interprète de Marie-Jeanne de Starmania est en effet, depuis 2016, la très discrète compagne de l’ancien ténor du barreau de Lille.

Un confinement à des milliers de kilomètres l’un de l’autre

Pendant le confinement, la star québécoise et le ténor du barreau étaient séparés par l’océan Atlantique. Bien entendu les amoureux ont pu communiquer, comme tous les amoureux du monde. Mais que ce soit via skype ou whatsapp, ou autre, la communication à distance ne remplace pas la présence physique. Aussi, dès que les vols ont commencé à reprendre, la belle canadienne a sauté dans le premier avion venu pour rejoindre l’homme de sa vie. De son coté, son avocat de compagnon avait fort à faire dans son job et travaillait sur maints dossiers de cour d’assise. Lorsque la splendide canadienne s’est posée sur le tarmac de l’aéroport, son homme l’attendait. Entre temps, celui que ses confrères appellent avec admiration acquitator avait attiré l’attention du président de la république, qui était en train de dresser une liste de ministrables, le gouvernement Philippe étant condamné. Et effectivement, le ténor du barreau était sur la short liste du président français.

Un discret séjour sur la côte d’Azur

Si monsieur le ministre s’est contenté d’indiquer sa destination, nul ne sait où exactement acquitator et sa compagne séjournent. En effet, monsieur le ministre est un homme discret qui cherche avant tout à protéger la femme de sa vie. De surcroît, l’ancien avocat dispose d’un physique impressionnant qui peut assez facilement décourager les importuns. De surcroît monsieur le ministre a la réplique facile et il est capable de mettre un importun hors d’état de nuire en deux phrases.

Le ministre s’est contenté de dire qu’il passait ses vacances à Nice

En fait, il est totalement impossible de savoir dans quel hôtel monsieur le ministre est descendu. Il n’a pas jugé utile de communiquer sur la question. En fait Eric Dupont-Morreti a toujours protégé sa vie privée de la presse et des paparazzis et ce n’est pas maintenant qu’il est ministre que cela va changer les choses. C’est d’autant plus compréhensible que sa compagne est une star de la chanson et que les paparazzis ne doivent pas manquer dans leur entourage. De son coté, monsieur le ministre est lui aussi une célébrité. Rien n’a filtré non plus sur son programme de vacances avec sa belle. On ignore si le ministre a prévu des sorties culturelles ou s’il s’agit de vacances au bord de la mer avec de la farniente au programme. Toujours est-il qu’on ne peut que souhaiter des vacances reposantes au tout nouveau ministre et à sa compagne. En effet, la rentrée risque d’être studieuse, monsieur ayant un ministère avec maints dossiers délicats à gérer et madame reprenant concerts et tournées, que ce soit en France ou au Québec.

Une rentrée studieuse et délicate

On ne peut que souhaiter aux tourtereaux de passer d’excellentes et reposantes vacances, afin de leur permettre de se ressourcer et d’être au meilleur de leur forme pour la rentrée qui pourrait sans doute s’annoncer délicate.