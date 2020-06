Enrique Iglesias et Anna Kournikova enfants ressemblaient étrangement à leurs jumeaux

Parfois, les ressemblances sont frappantes en prenant en compte les enfants. Si vous avez un bébé, cherchez des clichés de votre enfance et vous pourriez avoir une surprise de taille. En effet, si les petites filles ont tendance à ressembler à leur papa et les garçons à leur maman, il y a souvent des traits très perceptibles et ce sont des copies conformes. Pour Enrique Iglesias et sa femme Anna Kournikova, c’est le cas et c’est finalement assez troublant.

Des parents ressemblant fortement aux jumeaux

Certes, certains internautes estiment qu’il est tout à fait normal que les enfants ressemblent aux parents, mais certains la ressemblance est plus ou moins frappante. Dans ce cas précis, vous avez vraiment l’impression d’avoir Anna et Enrique lorsqu’ils étaient encore des bébés. Si vous souhaitez découvrir les clichés de cette très belle famille, il suffit de vous rendre sur le compte de la maman par exemple puisqu’elle publie régulièrement des photos et des vidéos. De plus, les jumeaux ont bien grandi, car ils sont nés en 2017.

Nicholas et Lucy sont clairement adorables et la famille n’hésite pas à partager des instants de bonheur .

. Anna Kournikova a également décidé de partager des photos de son enfance et impossible de ne pas voir son regard d’un bleu très sympathique.

Bien sûr, les jumeaux ont également le charme de leur parent et surtout de leur père qui fait craquer les femmes sur les réseaux sociaux.

Il faut noter que la gestion des jumeaux peut s’avérer un peu plus complexe, car vous avez finalement deux bébés qui auront tendance à avoir faim en même temps. Le couple a donc été contraint de s’adapter, car la période n’est pas toujours facile.

Avoir des jumeaux, ce n’est pas toujours simple

Si vous avez pu accueillir votre premier enfant, vous avez sans doute passé des périodes difficiles notamment à cause des réveils nocturnes, des biberons… Il faut toujours être présent et mobilisé toutes les quatre heures par exemple et lorsque vous avez des jumeaux, il faut multiplier par deux cette charge de travail, ce qui n’est pas si simple. Lorsque vous avez des jumeaux, il est préférable de demander des conseils aux parents qui ont pu traverser cette période si difficile ou de vous rapprocher d’un professionnel qui saura vous partager des données pertinentes.

Impossible de savoir si Enrique et Anna ont eu recours à ces aides, mais votre entourage pourra aussi vous accompagner, car la fatigue sera forcément au rendez-vous. Dans tous les cas, c’est un réel bonheur d’avoir un bébé ou des jumeaux, mais la première année n’est pas simple surtout si vous devez jongler entre la gestion de l’enfant et le travail.