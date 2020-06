Enora Malagré en pleine manifestation est ciblée par des commentaires négatifs et très virulents

Le 2 Juin, Enora Malagré apparaissait avec un masque pour se protéger et elle était au coeur d’une manifestation. Elle propose quelques hashtags, vous comprenez alors qu’elle est dans un rassemblement et elle précise que cela sera gravé dans les mémoires. Les internautes n’ont pas regardé seulement la cause pour laquelle elle se retrouvait dans la rue, ils ont surtout pointé du doigt le non-respect de la distanciation sociale.

Enora Malagré soutenait la famille d’Adama Traoré

Il est important de préciser que le préfet de police de Paris avait interdit le rassemblement et plusieurs centaines de personnes, voire des milliers ont décidé de se regrouper dans la rue afin de manifester en soutenant cette famille, celle d’Adama Traoré. Si vous n’êtes pas au courant, sachez que ce jeune homme de 24 ans avait perdu la vie au cours d’une interpellation en 2016 selon les données partagées par Public. Ce rassemblement fait alors écho à ces manifestations aux États-Unis puisque les Américains se regroupent également pour soutenir la famille de George Floyd. Ce dernier a perdu la vie à la suite d’une interpellation.

PHOTO Enora Malagré manifeste contre le racisme lors d'un rassemblement et créé la polémique https://t.co/HuAyB7xHqu pic.twitter.com/cZuT3gP0vE — Voici (@voici) June 3, 2020

Enora Malagré est donc dans la rue pour une bonne cause, mais les internautes ont immédiatement ciblé la situation.

Ils sont nombreux à cibler le non-respect de la distanciation alors que le coronavirus est toujours d’actualité.

Les manifestants semblent porter un masque, mais cela ne suffit pas pour calmer les internautes.

Certains ont tout de même salué son intervention puisque l’ancienne chroniqueuse de TPMP a tendance à soutenir de nombreuses causes et ce n’est donc pas la première fois qu’elle se retrouve dans une manifestation pour soutenir des familles.

Enora Malagré publie aussi des stories

La jeune femme a publié plusieurs vidéos en stories et elle a même demandé à ceux présents de partager des vidéos puisqu’elle n’avait plus de batterie. Certains internautes ont alors rappelé que la manifestation était interdite et que la période n’était pas forcément propice à ce rassemblement. Il ne faut pas oublier que le Covid-19 est toujours présent sur le sol français. Certes, la circulation du virus est moins forte et les hôpitaux ne sont pas autant surchargés. Toutefois, pour les internautes qui ont laissé des commentaires, Enora Malagré a réalisé une faute.

Il n’en fallait donc pas plus pour que les réactions soient vives et négatives. Il faut noter que les manifestations sont nombreuses aux USA en faveur de George Floyd, cet Américain de plus de 40 ans qui est décédé à la fin du mois de Mai. Depuis, les manifestants ne cessent de se rassembler pour protester. Le JT de TF1 à 13 heures a même été contraint de stopper le direct pour une correspondante. Cette dernière révélait qu’il fallait arrêter selon les volontés des services secrets. En ce qui concerne les manifestations, les vidéos tournent en boucle sur les réseaux.