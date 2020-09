Vous connaissez bien sûr EnjoyPhoenix qui est Youtubeuse et elle propose des vidéos sur la plateforme de Google. Si au départ, elle proposait des contenus pour le maquillage avec des tutoriels, la chaîne a rapidement évolué vers le Lifestyle avec des vlogs et des partenariats en compagnie des marques. La jeune femme qui a déménagé en Belgique a aussi une boutique avec des produits respectueux de l’environnement. Toutefois, les abonnés attendaient une très grosse annonce, mais le résultat est finalement décevant.

Ce commentaire sous son dernière post 💀💀 #enjoyphoenix pic.twitter.com/gm1kswUPDo — kli, CEO of guignols (@CalyMui) September 1, 2020

EnjoyPhoenix arrête YouTube ?

Depuis quelques jours, EnjoyPhoenix avait promis une annonce très importante à tous les abonnés, quelque chose qui pourrait changer sa vie, mais la réalité a fait l’effet d’un soufflé. Après une longue attente, il a perdu de sa superbe. En effet, l’annonce d’EnjoyPhoenix était finalement simple, elle arrêtait sa chaîne avec des blogs pour se concentrer sur sa chaîne principale. La déception a été importante pour les abonnés qui ont décidé de prendre la parole.

Marie pas à nous, si tu gardes ta chaîne principale c'est parce qu'elle a plus d'abo que celle de vlog.#enjoyphoenix — Maya (@Suikanoumi) September 1, 2020

Deux vidéos ont été publiées, l’une sur la chaîne secondaire qui va s’éteindre sans, forcément, être supprimée .

. La seconde vidéo est proposée sur la chaîne principale et elle permet de découvrir les motivations d’EnjoyPhoenix.

Cela semble toutefois être un choix drastique pour la jeune femme qui avait besoin des conseils de sa manager.

La jeune femme faisait une pause sur YouTube pour notamment se concentrer sur sa vie et préparer un gros projet.

OK donc la chaîne principale d'#enjoyphoenix devient "Marie Situations" quoi… — Leah (@leahrosy) September 1, 2020

Toutes les suppositions ont été faites, cela a même fait l’objet de plusieurs articles. Les abonnés pensaient qu’EnjoyPhoenix arrêterait YouTube définitivement, qu’elle allait se marier ou qu’elle attendait un enfant, voire qu’elle lançait un nouveau business. D’autres pensaient qu’elle fermerait les deux chaînes pour ne plus entendre parler de YouTube. En réalité, c’est beaucoup plus simple, EnjoyPhoenix arrête sa chaîne secondaire, mais elle continuera bien sûr à proposer des contenus sur la plateforme de Google. Sur les réseaux sociaux, les fans ont donc fait part de leur déception.

#enjoyphoenix elle a fait des cauchemars toute la nuit, nous saoule avec sa grande annonce depuis 1 mois juste parce qu'elle fusionne sa chaîne de vlogs et sa chaîne principale Ptdrrrr

Quelle drama Queen 😂😂 — DarkVanessa69 (@annelefur) September 1, 2020

Une longue attente pour pas grand-chose

Certains abonnés ont bien sûr été heureux pour EnjoyPhoenix qui dévoile une vraie stratégie. En effet, si des internautes étaient liés à la chaîne principale, d’autres étaient reliés à la chaîne secondaire. En proposant une seule chaîne, elle peut augmenter son nombre d’abonnés assez facilement. Dans le monde des affaires, vous savez sans doute que le fait de s’éparpiller peut être nuisible que ce soit pour le chiffre d’affaires, le moral, le planning… Il faut alors se concentrer sur une seule chose et EnjoyPhoenix a décidé de se focaliser sur sa chaîne principale. Si vous voulez découvrir des blogs, cette dernière saura vous satisfaire.

Au vu des critiques, EnjoyPhoenix a décidé de prendre la plume pour s’expliquer et remettre les points sur les « i ». Ce n’est pas la première fois qu’elle est la cible de commentaires négatifs, mais elle décide souvent de rebondir. Elle précise qu’elle délaisse tout de même une chaîne avec plus d’un million d’abonnés ainsi que 8 ans de vidéos. Elle demande à tous les internautes de respecter sa décision et elle comprend aussi leur déception. Toutefois, elle affirme que ce n’est pas son problème si vous êtes déçu.

Je suis un peu agacée par ces réactions parce qu’aujourd’hui on ne peut plus dire qu’on annonce quelque chose qui est gros pour toi, si ce n’est pas gros pour les autres.

La grosse annonce a donc déçu les abonnés, mais ils seront sans doute aussi nombreux à la suivre.