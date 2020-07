EnjoyPhoenix : un gros chèque empoché par la YouTubeuse, Twitter est choqué

Le fait de parler d’argent en France est souvent tabou, les stars qui ont décidé de lever le voile sur leur salaire ont souvent été pointées du doigt sur les réseaux sociaux. Il fallait donc se douter que le montant dévoilé par le chèque d’EnjoyPhoenix allait faire couler beaucoup d’encre. Après la publication de sa vidéo sur YouTube, la jeune femme a été la cible d’importantes critiques notamment sur Twitter. Certains ont même pu constater qu’elle se faisait lyncher. Le montant est aussi exorbitant puisqu’il est de 190 000 euros, mais il faut lire prendre en compte tous les dires de la jeune femme.

EnjoyPhoenix n’a pas forcément empoché 190 000 euros

Si vous pensez que la jeune femme a empoché 190 000 euros et qu’elle a eu l’occasion de briller au soleil, vous vous trompez, car la France a tendance à imposer cet argent. Il faut alors multiplier toutes les déductions, car il est impératif de ne pas oublier que la jeune femme possède une entreprise, une chaîne YouTube et elle a également des employés à rémunérer. De ce fait, si vous supprimez toutes ces dépenses, vous obtenez le montant réel qu’elle a pu obtenir. Une polémique de ce genre avait vu le jour après les César, car le cachet de Florence Foresti avait fait bondir les stars et le Web.

L’humoriste avait été contrainte de s’expliquer en nommant Cyril Hanouna puisque le montant évoqué dans TPMP n’était pas celui qu’elle avait encaissé .

. Dans sa vidéo, EnjoyPhoenix évoque donc les partenariats qu’elle peut obtenir avec d’importantes marques, mais cela demande un travail assez conséquent.

Certains pensent qu’il suffit de réaliser une photo ou de nommer la marque pour gagner une telle somme, mais la réalité est souvent différente.

EnjoyPhoenix évoque les partenariats à long terme

Pour la jeune Marie Lopez, ce sont ces partenariats qui permettent de rassembler une somme colossale, mais il faut bien sûr payer des impôts par rapport à ce chèque. Elle n’a pas pu partager le nom de la marque à l’origine de ce partenariat, mais ceux qui connaissent Marie savent qu’elle a pu effectuer du long terme avec une célèbre entreprise. Elle souhaite préciser dans cette vidéo qu’il y a eu forcément beaucoup de contenus et surtout un travail conséquent sans oublier l’investissement puisqu’il faut contenter les marques parfois très exigeantes au vu des sommes qu’elles peuvent débourser.

Certains ont toutefois décidé de se lancer dans la réalisation de vidéos sur YouTube en pensant qu’ils pourraient gagner une telle somme, mais n’oubliez pas qu’EnjoyPhoenix est présente sur le Web depuis de nombreuses années et elle a obtenu une notoriété sans précédent notamment en multipliant les partenariats ou en apparaissant dans Danse avec les Stars.