En pleine promotion de sa chanson avec Justin Bieber, Benny Blanco critique Selena Gomez…avec qui il a déjà collaboré !

Selena Gomez est sans doute l’une des artistes américaines les moins problématiques de sa génération. Saluée par ses pairs et les fans pour ses prises de position politiques (elle a massivement soutenu le Black Lives Matter) et son travail sur la reconnaissance de la santé mentale (elle compte récolter plus de 100 millions de dollars pour la recherche médicale) entre autre, elle est en plus une chanteuse et actrice à succès. Pourtant, le producteur Benny Blanco lui a lancé une pique, selon les internautes.

Voir cette publication sur Instagram Just finished filling out my ballot! Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 22 Oct. 2020 à 11 :37 PDT

Benny Blanco a travaillé avec Selena Gomez

En 2019, c’est très heureux que Benny Blanco a teasé les premières notes de la chanson I can’t get enough qu’il a enregistré avec Tiny, J Balvin et Selena Gomez. Lorsque le clip est sortie, la jeune femme a partagé des clichés sur son compte Instagram où elle apparaît très proche du producteur, déguisé en ours en peluche pour l’occasion. Mais cette photo, vous ne la retrouverez pas sur le compte de la chanteuse. Sans doute s’est-elle aussi sentie visée par la récente sortie médiatique du jeune homme.

En 2020, Benny Blanco a collaboré avec Justin Bieber, qui n’est autre que l’ex de Selena Gomez. Et en voulant complimenter le chanteur canadien, le producteur s’est visiblement senti obligé de tacler la jeune femme : « Justin n’est pas comme ces stars de la pop qui rentrent dans le moule. Comme celles qui disent ‘Voici mon nouveau single et voici ma nouvelle ligne de maquillage.’ Justin est plutôt du genre à balancer qu’il a des boutons et de l’anxiété. Il a toujours été très franc sur ces sujets »

Selena Gomez a sortie Rare Beauty

Si les fans pensent qu’il parle de Selena Gomez, c’est qu’elle a récemment dévoilé sa marque de maquillage, qui porte le nom de son dernier album. Il semble donc évident qu’il la pointe du doigt en critiquant ce genre de marketing. Or, Selena Gomez lutte justement sur l’acceptation de soi grâce à sa marque de maquillage qui va lui permettre de récolter des millions pour la recherche concernant la santé mentale.

De plus, la chanteuse a toujours affirmé haut et fort qu’elle souffrait d’anxiété, elle qui est d’autant plus atteint par le lupus, une maladie auto-immune qui favorise la dépression, et qui l’a obligé à subir une greffe de rein par le passé, en 2017. Plutôt que de cacher sa condition, elle l’a assumé et a compris que sa voix comptait pour faire avancer les connaissances, les mentalités.

On s’étonne de voir le producteur s’attaquer ainsi à une artiste avec laquelle il a collaboré et avec qui il semblait entretenir de bons rapports. Le fait qu’il se soit rapproché de Justin Bieber n’est peut-être pas étranger à ce soudain changement de comportement, même s’il pourra toujours se défendre en disant qu’il n’a jamais cité la chanteuse. Mais cette année, seule Selena Gomez a sortie un album et une marque de maquillage.

Les internautes enragent contre Benny Blanco

Les fans de Selena Gomez ont vu rouge, accusant même le producteur de misogynie, lui qui félicite Justin Bieber pour assumer de souffrir d’anxiété quand Selena Gomez a fait la même chose (et lutte pour aider les autres) mais dont la voix compterait moins puisqu’elle sort une marque de maquillage. Ils trouvent que Benny Blanco manque de reconnaissance envers Selena Gomez, car c’est en grande partie grâce à elle qu’il a pu gagner en notoriété (la jeune femme étant bien plus célèbre que lui).

Un internaute s’est amusé à faire la liste des personnes obsédées par Selena Gomez. En première place, Hailey Bieber, femme de Justin, et fan de longue date de Selena Gomez. Elle est suivie de près par Scooter Braun, le manager de Justin Bieber et Ariana Grande, qui ne manque pas une occasion de dénigrer la jeune femme. Charlie Puth arrive au pied du podium, lui qui a reproché à Selena Gomez d’avoir refusé ses avances. Justin Bieber et désormais Benny Blanco viennent compléter ce classement saugrenu, mais pas vraiment inexact.