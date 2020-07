Emmanuel Macron : sa partie de foot avec une passe décisive, une vidéo qui buzz !

Emmanuel Macron traverse une crise sans précédent avec notamment le coronavirus, mais également les problèmes économiques. Les différentes photos qui ont pu circuler ces dernières semaines montrent que le président de la République semble fatigué par la situation. Il doit relever de nombreux défis, il a réalisé plusieurs entretiens au fil des mois et il a également remanié son gouvernement. La première partie de son mandat n’aura donc pas été reposante pour le chef de l’État qui s’est tout de même offert une petite partie de football lors de son déplacement à Chambord. La vidéo circule sur le Web et elle buzz.

Emmanuel Macron, une prestation remarquée

Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour comprendre que la partie de foot d’Emmanuel Macron a connu un grand succès. Les Français ont ainsi pu le voir dans un autre registre, il a forcément été encouragé et il a frappé deux fois au niveau du but. Ces deux tentatives cadrées ont été remarquées sur le Web. Certes, le gardien était au rendez-vous pour les stopper. Il a aussi été à l’origine d’une passe décisive qui a été amplement remarquée sur les réseaux sociaux comme Twitter, les internautes n’ont pas hésité à commenter.

[#Insolite😳] Emmanuel Macron a participé à un match de football avec des jeunes à Chambord. Le président francais a délivré une passe décisive. 😄 📽 @CNEWSpic.twitter.com/PH1ExzVm5Q — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 22, 2020

Emmanuel Macron portait bien sûr le masque de rigueur, il était en costume, mais cela ne l’a pas empêché de frapper le ballon .

. Le chef de l’État était donc aux côtés de ces jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances.

Même si le président de la République n’était pas très à l’aise pour ses déplacements, il a tout de même montré qu’il pouvait être proche de la jeunesse.

Lors de son déplacement à Chambord, il a précisé que les jeunes allaient sans doute passer un été relativement complexe à cause notamment du coronavirus et de l’absence des congés. Le chef de l’État est arrivé sur les lieux en milieu d’après-midi, mais son planning est très chargé ces derniers jours. Il a par exemple assisté au conseil européen notamment pour débloquer une aide colossale et spectaculaire. Le but premier consiste à sortir les pays de la crise économique afin d’envisager la suite avec un peu plus de sérénité.

Emmanuel Macron était aux côtés de trois ministres

Lors de son arrivée à Chambord, il n’était pas seul puisque trois ministres avaient aussi fait le déplacement. Emmanuel Macron était en compagnie de Jean-Michel Blanquer pour l’Éducation, la jeunesse et le sport, Gérard Darmanin, le nouveau ministre de l’Intérieur qui remplace Castaner ainsi qu’Élisabeth Borne. Le chef de l’État avait l’air décontracté lors de ce petit match de football qui n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux alors qu’une dizaine d’adolescents ont joué le jeu.

Après @E_DupondM au babyfoot, voilà la séquence football d'@EmmanuelMacron à Chambord !

Com, com, com, que c'est fatigant ! pic.twitter.com/IGUbMTpm7k — Danièle Deschamps (@DD75007) July 22, 2020

Les jeunes participent à l’opération Quartiers d’été, cela permet de renforcer le lien social et de proposer des solutions de divertissements pour les habitants. L’Élysée précise que ce format est déployé pour tous ceux qui ne peuvent pas partir en vacances au cours de l’été. De ce fait, les 300 jeunes de Chambord ont à leur disposition de nombreuses activités. Ils peuvent par exemple rejoindre Thierry Marx pour une opération culinaire.

Le président de la République souhaite que le monde de la culture dirigé désormais par Roselyne Bachelot soit totalement réinventé pour que des millions de jeunes puissent se divertir malgré le quotidien complexe. Avec la fermeture de nombreuses frontières dans le monde, les familles ne peuvent pas rejoindre leurs proches à l’étranger par exemple ou partir découvrir de nouvelles contrées.