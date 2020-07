Emmanuel Macron amuse le Web avec sa vidéo via TikTok, pourquoi le Web rigole ?

Vous connaissez sans doute cette application TikTok qui est au coeur de nombreuses inquiétudes depuis quelques semaines.

Des études ont montré que ce petit logiciel pouvait espionner les utilisateurs en rassemblant de nombreuses informations.

Hong Kong aurait même décidé de l’interdire afin de protéger les citoyens. Le format est simple, vous avez une application comme Instagram et vous pouvez partager de petites vidéos.

Ces dernières sont classiques ou enrichies avec de la musique et des filtres. Les adolescents ainsi que les jeunes adultes ont une vraie passion pour cette App, c’est aussi le cas pour Emmanuel Macron.

Macron qui fait un tik tok 😭😭😭 EXCELLENT — Myself. (@_Annesojl) July 8, 2020

Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il amusé tout le monde ?

Le président de la République savait que la journée du 7 juillet était particulièrement importante pour tous les futurs étudiants. En effet, ils ont eu l’occasion de découvrir le taux de réussite pour le Bac 2020. Cette édition ne sera donc vraiment pas comme les autres, car le président de la République a même décidé de participer avec une petite vidéo dévoilée sur l’application TikTok. Comme ce fut le cas pour l’intégration de Moretti et de Bachelot dans le gouvernement, le chef de l’État a un peu surpris tout le monde.

Emmanuel Macron il a Tik Tok wsh mais où on va 😭😭😭#Bac2020 pic.twitter.com/Cqe8lmPISx — Sara🏮 (@saraa_LTI) July 7, 2020

Si vous regardez les vidéos les unes à la suite des autres sur l’application TikTok, vous avez pu découvrir avec une grande surprise celle d’Emmanuel Macron .

. Il fait donc comme les jeunes, il se positionne devant son téléphone portable et devant un cadre sympathique pour que la vidéo soit réjouissante.

Pendant quelques secondes, Emmanuel Macron s’exprime pour le Bac 2020 et il n’en fallait pas plus pour que Twitter rigole.

Taux de réussite au bac. Même Macron y va de sa petite vidéo sur Tik Tok pour féliciter les jeunes diplômés. Terrible époque où le ridicule est devenu la norme, où l'on célèbre chaque année l'effondrement de l'école, livrée depuis 40 ans à des #pedagogos dégénérés. — ElProfesor #Z (@CerdagneFrance) July 8, 2020

En effet, certains ont estimé que le Bac 2020 était tellement hors-norme que même Emmanuel Macron se mettait à faire des vidéos sur TikTok. Il a donc proposé une mini allocution à toutes les personnes qui utilisent l’application, mais ce n’est finalement pas surprenant comme choix. En effet, une grande majorité de lycéens utilisent sans doute TikTok, il n’y avait donc pas un meilleur moyen que celui-ci pour leur parler et surtout les trouver.

Personne : Dans la tete de macron quand il a fait son tiktok : moi je suis DJEUNS, parfois je dis OUESH ÇA GAZE T’ES EN LACOST TN OU QUOI LÀ! #macrontiktok — salesos (@_aleso_) July 7, 2020

Emmanuel Macron utilise les nouvelles technologies

Si certains chefs de l’État utilisaient les canaux traditionnels à savoir la télévision, la radio et les communiqués de presse, Emmanuel Macron a décidé d’injecter un peu de nouveautés à l’Élysée. Il utilise massivement Instagram pour partager des photos de lui, de son quotidien et de son entourage comme Brigitte Macron. Il se retrouve aussi sur Twitter, il commente parfois quelques décisions et même il fait des annonces. Vous pouvez désormais ajouter TikTok à son panel et vous ne serez pas déçu de cette petite vidéo qui a amusé toute la galerie. En ce qui concerne le contenu, il est simple.

Le président de la République félicite tous ceux qui ont pu obtenir leur Bac 2020 dans des conditions assez difficiles. Il est conscient que les études n’ont pas pu être menées normalement à cause du confinement, mais il tente de redonner de l’espoir à toute cette génération qui sera très importante pour le monde d’après. Il conclut sa vidéo avec une petite note sympathique, il invite les bacheliers à fêter leur diplôme et à profiter, il leur souhaite ensuite bon courage pour la suite. La vidéo a été faite avec une bonne dose de surprise, mais les réactions des jeunes à qui il s’adresse ont été nombreux à commenter.