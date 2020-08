Emmanuel Macron furieux contre Nicolas Sarkozy : on vous dit tout sur la colère présidentielle !

Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron semblent s’entendre comme larrons en foire. En 2017, lorsque l’actuel président a remporté les élections, l’époux de Carla Bruni n’a pas hésité à déclarer à propos de l’actuel locataire de l’Elysée » Macron c’est moi en mieux! ».

A cette époque l’ancien président ne tarissait pas d’éloges sur le nouveau président de la république française et il est vrai que les deux hommes semblent s’apprécier. Il se dit que les deux hommes se téléphonent souvent et que l’ancien président ne serait pas avare de conseils pour son successeur. De l’autre coté, Emmanuel Macron affiche une franche cordialité à l’égard de l’ancien chef d’état. Cela peut être d’autant plus surprenant que Nicolas Sarkozy a toujours été un républicain de droite alors que l’actuel président est issu de la gauche socialiste.

L’amitié est-elle réelle? Il semblerait cependant que la relation entre les deux hommes soit bien moins idyllique qu’on voudrait nous le faire croire.

Nicolas Sarkozy est partout

L’ancien président, du temps de sa présence à la tête de l’état français n’était pas surnommé « l’omni-président « pour rien. Il était partout. Et c’est bien ce qu’il est en train de faire à nouveau. Il est sur tous les fronts, et actuellement, malgré une actualité chargée , on ne parle que de lui. Le père de Louis Sarkozy vient en effet de sortir un ouvrage intitulé « Le temps des tempêtes » aux éditions de l’Observatoire. Dans cet ouvrage de 500 pages qu’il a écrit pendant le confinement dans la villa que la famille de Carla possède dans le Var, il raconte les dix-huit premiers mois de sa présidence. Depuis, le 24 juillet, date de sa sortie, L’ex-mari de Cécilia multiplie les interviews, les plateaux télé. Il a participé à de nombreuses séances de dédicaces, comme s’il voulait à nouveau aller à la rencontre des français et Nicolas Sarkozy connait un regain de popularité.

La manœuvre qui a agacé le président actuel

L’agacement du président actuel envers son prédécesseur date du début de l’année. En effet, c’est dans la sphère de la haute finance que l’ex-président s’est distingué. C’est lui qui a aidé le groupe Vivendi qui appartient à Vincent Bolloré à monter dans le capital du groupe Lagardère pour finir par en obtenir un peu moins d’un quart. Cette manœuvre avait surpris Emmanuel Macron qui n’en avait pas été informé et que cela avait rendu furieux. Mais cette explication n’est peut-être pas la seule. Des proches du mari de Brigitte Trogneux se demandent si l’époux de l’ancienne top modèle d’origine italienne n’était pas tout simplement en train de préparer une candidature pour 2020.

Un dîner en vue pendant les vacances

Bien entendu, aucun des deux hommes ne laisse paraître la moindre animosité envers l’autre. Bien au contraire, ils sont tout sourire quand ils se rencontrent. D’ailleurs, les deux hommes politiques passent leurs vacances dans le Var dans des résidences proches. L’un dans le fort de Brégançon, résidence de vacances de la présidence française, l’autre dans la villa du Cap Nègre de sa femme,.Un dîner est prévu entre voisins. Si on ignore s’il aura lieu à Brégançon ou au Cap Nègre, cette soirée donnera l’occasion aux deux hommes de discuter et de passer une soirée amicale.

Chacun croit contrôler l’autre

Si apparemment les deux hommes s’estiment et s’apprécient, c’est sans doute pour mieux se garder à l’œil. Selon des proches des milieux politiques, chacun des deux hommes croit contrôler l’autre. Du coté de l’entourage d’Emmanuel Macron, l’actuel président, la prudence est de mise et personne ne s’amuserait à sous-estimer l’ancien locataire de l’Elysée. Un de ses proches a d’ailleurs déclaré qu’il fallait prendre Nicolas Sarkozy très au sérieux. Connait ton ennemi dit un vieux dicton.