Emmanuel Macron – Au cœur d’une grave polémique après son discours !

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, le président de la République tente comme il le peut, c’est-à-dire souvent maladroitement, de rassurer les Français à travers ses allocutions.

Hier soir, lundi 13 avril, Emmanuel Macron et son entourage avaient annoncé en grande pompe une nouvelle allocution, qui devait prendre la forme d’un discours très « churchillien » selon certaines sources. Toutefois, malgré certaines annonces au sujet du confinement, ce n’est pas réellement le contenu de cette intervention qui a le plus fait parler sur les réseaux sociaux.

Emmanuel Macron au JT de 20 h, trop bronzé pour être honnête ?

Il s’agissait de sa 3e allocution depuis le début de l’épidémie, mais c’est certainement celle qui fait parler le plus les internautes. En effet, à peine son intervention du 13 avril terminée, Twitter était en feu et débattait ardemment sur le sujet. Au cœur des préoccupations, il n’était pas question de la fin du confinement ou même des mesures sanitaires, mais bien du teint hâlé que le président de la République arborait pendant les 27 minutes de son discours. S’il est relativement habituel que les utilisateurs des réseaux sociaux remarquent ce genre de détail anodin, il est toutefois plus rare que des politiciens se joignent à eux. Pourtant, cela n’a pas dérangé Jean Messiha, membre du bureau national du RN, qui a trouvé ce bronzage plus que suspect.

« J’ai revu l’allocution présidentielle de Macron. Comment diable Macron peut-il être aussi bronzé alors qu’il est censé être en confinement ? Il s’est payé une séance d’UV à domicile ? Il a mis de l’auto-bronzant ? Ou bien il a fait le mur un week-end à Punta Cana ? »

Une remarque qui n’est pas passée inaperçue, bien évidemment, alors même que de nombreux internautes lui emboîtaient le pas, en y allant de leurs propres hypothèses. Parmi eux, nombreuses sont les personnes à penser que le président n’aurait pas été très honnête durant le confinement, allant même jusqu’à croire que celui-ci aurait pu prendre des vacances ni vu ni connu. Toutefois, pour ceux qui ont su rester objectifs, il est évident que la maquilleuse d’Emmanuel Macron a un peu trop forcé sur le fond de teint. La prochaine fois, il devrait peut-être demander des conseils à EnjoyPhoenix ?

L’allocution du président de la République bat tous les records d’audience

Alors que le bronzage du président était au coeur de toutes les inquiétudes, il semble néanmoins que son allocution a été un vrai succès. Que l’on aime ou pas le président de la République, et que l’on soutienne ou non ces décisions, il est important de noter que le discours d’hier soir a battu des records d’audience jamais atteints par aucune diffusion de discours politique.

D’après les chiffres de Médiamétrie, l’intervention du président a été regardée par environ 37 millions de téléspectateurs, du jamais vu à la télévision française .

. 11 chaînes diffusaient le discours de Macron en simultané, à savoir TF1, France 2, France 3, Canal+, M6, C8, TMC, BFM TV, LCI, CNEWS et FranceInfo.

Toujours selon Médiamétrie, c’est la diffusion de TF1 qui a fait le plus d’audience, avec une moyenne de 15 millions de téléspectateurs.

Le dernier record en date datait de fin 2018, en pleine crise des gilets jaunes, avec une allocution d’Emmanuel Macron regardée par 23 millions de personnes.