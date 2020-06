Emmanuel et Brigitte Macron : le couple bouleversé à cause de cette nouvelle ?

Il faut savoir que le couple présidentiel aurait une maison du côté d’Amiens et ils connaissaient apparemment Monseigneur Jacques Noyer. Ce dernier est décédé le 2 Juin dernier et cette mauvaise nouvelle aurait attristé Emmanuel et Brigitte Macron. Il ne faut pas oublier que cette ville est très importante pour le couple. En effet, il est nécessaire de se focaliser sur leur histoire pour comprendre qu’Amiens est primordiale. Brigitte et Emmanuel Macron ont pu se rencontrer dans cette commune et ils sont également originaires d’Amiens. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’ils étaient finalement proches de l’évêque d’Amiens.

Brigitte Macron aurait trouvé un vrai confident

Bien sûr, les informations glanées sur la toile n’ont pas été confirmées par les principaux intéressés notamment leur amitié avec l’évêque d’Amiens. Les rumeurs nous apprennent que la Première Dame aurait été proche de Monseigneur Jacques Noyer. Il aurait donc été un confident et elle aurait demandé des prières en faveur de son époux. Le couple présidentiel n’évoque pas souvent la religion au sein de leur foyer, ils préfèrent apparemment être plutôt distants, car leur statut ne leur permet pas de prôner une religion plutôt qu’une autre.

Emmanuel Macron avait notamment précisé qu’il devait prendre ses distances avec la religion puisque le statut de président de la République est spécifique .

. Pour être totalement impartial, il ne doit pas être influencé par exemple ou encore mettre en avant une religion à savoir la sienne, il est impératif qu’il soit neutre.

Emmanuel Macron peut toutefois compter sur le soutien de son épouse à savoir Brigitte puisqu’elle est toujours présente pour l’épauler et l’aider. Au cours de la crise sanitaire, elle a sans aucun doute été un pilier pour le chef de l’Etat qui apparaissait assez fatigué sur les clichés. Il faut noter que depuis de longues semaines, il tente de remettre sur les rails le pays frappé de plein fouet par le coronavirus depuis Mars dernier.

Brigitte Macron, une Première Dame mobilisée

Contrairement aux idées reçues, Brigitte Macron ne reste pas forcément dans l’ombre de son époux puisqu’elle a ses propres combats. Elle a notamment remplacé Bernadette Chirac au niveau des hôpitaux de Paris et elle s’est mobilisée au cours de la crise pour les dons. Vous avez sans doute pu constater que l’épouse d’Emmanuel Macron n’hésitait pas à joindre les célébrités à l’origine des dons notamment pour les remercier d’avoir participé au cours de cette période difficile.

Sur le compte Instagram officiel du couple présidentiel, des photos de ses activités sont également partagées. Brigitte Macron aurait donc une place de choix aux côtés du président qui peut clairement compter sur sa femme pour surpasser toutes les difficultés et envisager finalement le futur avec un peu plus de sérénité. Dans tous les cas, il n’est jamais facile d’être confronté au décès d’un proche.