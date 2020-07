Brigitte Macron & Emmanuel Macron attristés et en deuil, voici cette terrible nouvelle !

View this post on Instagram

À Meseberg hier, j’ai retrouvé Angela Merkel pour avancer sur le plan de relance européen que nous portons ensemble. Ce plan va permettre de surmonter la crise économique et sociale que nous traversons. L’Europe en a besoin ! Notre objectif est simple : mobiliser au moins 500 milliards d’euros de subventions tournées vers les régions les plus touchées. Pour réussir, nous devons obtenir un accord à 27 lors du prochain Conseil européen mi-juillet. Nous allons poursuivre les négociations et tout faire pour convaincre nos partenaires. Pour réussir, nous devons faire en sorte que les plans de relance respectent les engagements climatiques, à commencer par la neutralité carbone 2050. Cela passe par une plus grande ambition : nous devons rehausser nos objectifs. Pour réussir, nous devons être capables de protéger et de renforcer nos entreprises stratégiques. La crise a révélé nos fragilités, parfois nos dépendances. Les lignes bougent. Nous sommes arrivés à un moment de vérité pour l'Europe. Nous pouvons faire de ce moment un succès. On continue !