Emma Smet se confie sur son enfance, elle a précisé avoir été victime de harcèlement

Il faut savoir que de nombreuses stars ont parfois des difficultés avec leur nom de famille qui peut être une source de cauchemars et d’angoisse. Emma Smet a donc vécu des situations un peu chaotiques comme elle a pu le préciser lors d’un entretien. Ce dernier a été accordé à Télé poche et elle avoue qu’elle a été contrainte de changer d’école notamment à cause des faits de harcèlement. Ces derniers étaient apparemment engendrés par « son pedigree ». Comme le savez sans doute, Emma porte le nom de famille de Johnny à savoir Smet et non celui attaché à la scène.

Emma Smet a changé d’école 5 fois

Il est souvent difficile de masquer son nom de famille ou encore de cacher une partie de son patrimoine. Johnny Hallyday était très connu jusqu’à son décès il y a trois ans et c’est aussi le cas de Laura Smet ou encore de David Hallyday. Certes, Emma Smet a sans doute pu compter sur le soutien de sa famille et elle révèle dans cet entretien qu’elle a changé 5 fois d’école, mais elle avoue qu’elle reste calme au niveau de ses réactions.

Emma Smet (Demain nous appartient) victime de harcèlement scolaire : ses confidences douloureuses https://t.co/ykDdBUVi9H pic.twitter.com/NJR8THwJZU — Voici (@voici) November 9, 2020

Lorsque la petite fille de Johnny est face à des situations problématiques, elle ne part pas dans l’excès .

. Emma Smet avoue qu’elle ne se laisse pas faire pour autant, mais elle est tout de même de nature calme.

L’actrice peut alors compter sur le côté très calme de son père puisque David Hallyday n’est pas réputé pour s’emporter.

En effet, ils auraient ce trait de caractère en commun puisque David serait assez calme comme homme. De plus, il avait notamment lors d’un entretien accordé à Jours de France précisé qu’il avait dans tous les cas préparé ses enfants à cette célébrité.

Emma Smet était au casting de Demain nous appartient

La presse a tendance à parler de Laeticia Hallyday ou encore de David Hallyday, et même de Johnny Hallyday, mais les petites filles sont souvent mises de côté. Pourtant, Emma Smet a été au casting de la série Demain nous appartient dont le succès est clairement au rendez-vous. Si vous ne le saviez pas, elle a donné vie au personnage de Sofia Daunier Jacob. Pour les besoins de ce rôle, elle a peut-être puisé dans son enfance cette force acquise après ces faits de harcèlement. David Hallyday précisait que ses enfants étaient finalement beaucoup plus fortes que lui à leur âge.

Emma Smet : “j’ai été harcelée en raison de mon pédigrée”, la petite-fille de Johnny se confie https://t.co/8DUDgrjttc — BRUNE Marie (@brunemarie5) November 9, 2020

Emma Smet fait également les frais de la visibilité sur les réseaux sociaux, car toutes les photos peuvent être commentées avec des retours positifs ou négatifs. Cela peut aussi être assez difficile à vivre au quotidien. Dans tous les cas, Emma Smet semble avancer dans les pas de sa maman à savoir Estelle Lefébure qui était aussi une mannequin très remarquée dans les années 90.