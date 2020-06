Emily Ratajkowski : métamorphosée, ses fans n’en reviennent pas !

L'actrice et mannequin a partagé plusieurs photos sur Instagram dans laquelle elle apparaît blonde. Un changement conséquent pour ses fans, surpris, qui n'ont cependant pas manqué de la complimenter sur ses réseaux sociaux pour cette couleur qu'ils jugent très réussie.

Lorsqu’un article établit des classements jugeant la beauté des personnalités, Emily Ratajkowsky arrive généralement dans les premières. Depuis que la jeune mannequin s’est fait connaître – c’était en 2013 dans le sulfureux (et polémique) clip Blurred Lines de Robin Thicke (featuring T.I et Pharrell Williams), sa notoriété ne cesse de grimper. Elle est capable d’affoler tout le web avec de simples clichés et elle le prouve une nouvelle fois aujourd’hui.

Emily Ratajkowski : un clip et une carrière qui décolle

La vie de la jeune mannequin a pris une tournure particulière après la diffusion de ce clip. Outre la polémique que la chanson a suscité (on accuse les paroles d’être misogynes, tout comme la vidéo l’accompagnant, d’ailleurs), un nom revenait à toutes les oreilles. Et pas n’importe lequel : celui d’Emily.

Pourtant pas la seule mannequin présente dans la vidéo, elle a réussi à marquer les esprits de par sa beauté et sa plastique de rêve. Il faut dire que le clip a été vu près de 700 millions de fois et a connu un buzz certain, la chanson devenant le tube de l’été lors de sa sortie en 2013.

Une carrière d’actrice s’ouvre à la mannequin

Emily Ratajkowski compte bien capitaliser sur cette notoriété aussi soudaine que fulgurante et ce sont les portes du cinéma qui s’ouvrent à elle, et pas par n’importe quel biais. C’est en effet le grand cinéaste David Fincher qui lui propose un rôle secondaire dans son chef-d’oeuvre Gone Girl.

La jeune femme y incarne une étudiante, maîtresse du personnage principal incarné par Ben Affleck. Un rôle sur mesure qui lui permet de mettre en avant sa silhouette de rêve, mais également de faire découvrir aux spectateurs ses talents de comédienne, elle qui est brillamment dirigée par le réalisateur.

Elle enchaîne avec We are your friends, un film sur l’univers de la musique électronique, aux côtés de Zac Efron. Une nouvelle fois, sa troublante beauté lui sert puisqu’elle joue le rôle d’une énigmatique jeune femme qui fait craquer son partenaire de jeu.

Une star sur les réseaux sociaux

Mais comme beaucoup de célébrités aujourd’hui, Emily Ratajkowski est également une vraie influenceuse. Forte de plus de 26 millions d’abonnés sur Instagram, elle y partage plusieurs clichés qui font fondre le coeur de ses fans. On se rappelle de son shooting improvisé avec son mari pendant le confinement : des photos qui ont séduit les internautes, eux qui étaient tout comme elle coincés à leur domicile.

Et aujourd’hui, si la belle actrice fait parler d’elle, c’est pour une nouvelle série de clichés. Et Emily semble très heureuse de montrer aux internautes sa nouvelle coiffure. Alors qu’elle affiche habituellement un brun relativement foncé, c’est blonde qu’elle apparaît aujourd’hui. Des photos qui ont surpris ses fans !

Emily Ratajkowski est désormais blonde !

L’actrice a dévoilé en premier lieux une vidéo, où elle montre sa nouvelle couleur de cheveux aux internautes. Et ceux-ci sont sous le charme. Il faut dire que cette couleur lui va parfaitement bien et qu’elle a été très bien réussi par le salon de coiffure (qu’elle remercie en légende de la vidéo).

Certaines stars n’ont pas été insensibles à son charme puisque l’actrice Bella Thorne (Scream, The Duff) a commenté des émojis flammes. Quant à la mannequin Elsa Hosk, elle lui demande directement d’autres photos. Et Emily l’a écouté.

Le lendemain, elle publie une série d’elle en sous-vêtements très sexy. « Jour 1 en tant que blonde » écrit-elle. Visiblement, la jeune femme semble être satisfaite par sa couleur et ses fans aussi ! Plus d’un million de personnes ont aimé ces photos. On ignore s’ils ont aimé pour la couleur ou la silhouette parfaite de la jeune femme, mais elle semble en tout cas fait l’unanimité.

Les shootings sexy, Emily connait. Elle n’hésite pas à mettre son corps en avant et avait même rigolé de son physique parfait dans le film I Feel Pretty, où elle disait se sentir très mal dans sa peau. Un rôle comique qui lui allait comme un gant et qui lui permettait de s’essayer à un genre dans lequel on ne l’avait pas encore vu.

En attendant de la revoir au cinéma, vous pouvez en tout cas vous délectez de son corps de rêve sur Instagram.