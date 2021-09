Elton John : Son état de santé est au plus bas… Le chanteur informe de la nécessité d’une opération au plus vite !

Le chanteur Elton John a connu dans sa vie de bien meilleurs moments. Il n’a pas eu d’autre choix que de reporter les dates de sa tournée. Cela est en raison de la terrible chute dont il a été victime à la fin de la saison estivale dernière. Très mal en point, la célébrité serait dans l’incapacité de se déplacer. Lisez dans les lignes suivantes les détails au sujet de cette triste situation.

L’état de Elton John de mal en pire, la tournée reportée

Important update on my Farewell Yellow Brick Road Tour.#EltonFarewellTour pic.twitter.com/qyPY2H0t9k — Elton John (@eltonofficial) September 16, 2021

Après une année inactive à cause de la pandémie du Covid-19, les Français regagnent avec empressement les sièges dans les spectacles. Parmi ceux-ci, on cite les fans d’Elton John. Ils espèrent le voir prester sur scène en octobre prochain à Paris. Malheureusement, leur vœu ne sera pas de si tôt exaucé selon l’annonce du chanteur dans un tweet sur le réseau social.

C’est en effet avec dégoût et un cœur serré que Elton a annoncé le report des dates de sa tournée. Les modifications des dates du Farewell Yellow Brick Road sont valables pour l’Europe et le Royaume-Uni. Les fans devront attendre l’année 2023 pour espérer le voir enfin sur scène.

L’interprète du titre Your Song n’est pas en mesure de se produire dans les prochains mois. La raison est qu’il a été victime d’une malheureuse chute à la fin de l’été. Depuis ce triste accident, le chanteur ressent une forte douleur et des gênes qui ne sont pas négligeables.

En dépit des traitements spécialisés et de la rééducation dont il a fait l’objet, il n’y a pas eu d’amélioration. Pire, la douleur se serait aggravée au point de rendre très pénibles ses déplacements. Aux vues de cette situation et de sa gravité, Elton a été conseillé de se faire opérer au plus vite.

Elton John fait ses excuses à ses fans

Suite à cette aggravation de son état de santé, les médecins de Elton lui ont suggéré de se faire opérer. Le chanteur va donc subir une intervention chirurgicale doublée d’un programme intensif de physiothérapie. Ce sont là, les mesures qui devraient lui permettre de récupérer ses aptitudes sans ressentir la moindre souffrance.

Toutefois, Elton John fera un dernier grand effort. Il fera sa dernière apparition sur scène dans le cadre du gala de charité Global Citizen. Le chanteur explique en effet qu’il s’agit d’un événement auquel il se doit d’être présent le 25 septembre prochain.

Pour Elton, il s’agit d’un exercice physique qui demande bien moins d’efforts puisqu’il n’aura que cinq (5) morceaux à interpréter. Cela n’est rien comparé à tout l’effort qu’exige de lui une tournée avec près de trois heures de musique par soir. En plus, il faut prendre en compte le fait qu’il devra voyager entre les pays pendant la nuit.

Après toutes ces explications, Elton John n’oublie pas de remercier ses fans pour leur compréhension. Encore plus parce qu’ils avaient attendu une année entière pour le revoir à cause de la pandémie du covid. L’interprète de I Still Standing compte en revanche rattraper tous ces moments une fois qu’il aura retrouvé sa pleine forme.