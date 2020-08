Elon Musk toujours plus riche. Il vient de devenir la 4ème fortune mondiale !

Décidément Elon Musk est dans une excellente année. Tout réussi actuellement au patron de Tesla et de SpaceX. Ses voitures se vendent comme des petits pains, il vient de réussir brillamment le lancement du premier vol habité privé avec Crew Dragon, début août. L’opération a été un immense succès et c’est sans doute cette réussite qui vient de permettre à Elon Musk de damer le pion à Jeff Bezos dans un énorme marché avec la NASA. En effet, les deux milliardaires se sont battus, par sociétés interposées, pour ce marché. Elon Musk avait aligné SpaceX et Jeff Bezos, Blue Origin, l’entreprise spatiale qu’il possède. Nul doute que Musk a fêté sa victoire avec d’autant plus de plaisir que Bezos et lui se détestent cordialement. D’ailleurs Musk, qui se sert beaucoup de twitter, ne s’en cache pas sur les réseaux sociaux.

Elon Musk, un génie touche-à-tout

Thomas Edison l’inventeur de la lampe à incandescence, disait que le génie c’était 1% d’inspiration et 99 % de transpiration. Cela doit être le cas d’Elon Musk. Selon son frère, l’ingénieur sur-diplômé avait pris l’habitude, dès son plus jeune âge de lire deux livres par jour, sur les sujets les plus divers. C’est d’ailleurs à l’âge de 12 ans qu’il a vendu son premier jeu vidéo. Et il ne va pas s’arrêter en si bon chemin. L’homme est pressé.

L’homme des projets les plus fous

Elon Musk est aussi fantasque que prolifique. Il n’est jamais le dernier à relever un défit. De plus, il a un sens inné de la communication. Celui qui a donné le nom improbable de X Æ A-12 à son bébé (bon courage pour le prononcer) n’est pas à une excentricité près. Lors du lancement de The Boring Company, une société destinée à creuser des tunnels pour délester la circulation en surface des grandes villes, il avait fait une annonce loufoque. Il avait promis que si il vendait 50 000 casquettes avec le logo de la société, il mettrait en vente des lance-flammes estampillés « The Boring Company ». Il avait précisé dans son annonce que ses lance-flammes étaient parfaitement utilisables sur les zombies. Et il a réussi son coup. Ses clients lui ont même demandé des lance-flammes plus petits, adaptés aux enfants…

Une fortune immense qui ne fait que croître

Les multiples et florissantes entreprises que possède le milliardaire font de lui celui dont la fortune augmente le plus rapidement. C’est le magazine « Forbes » qui procède au classement. En 2012, sa fortune est estimée à 2 milliards de dollars. En août 2017 le même magazine évalue sa fortune à 20 milliards de dollars, ce qui est une belle réussite. Mais depuis tout s’accélère. Début juillet 2020, sa fortune est estimée à 72 milliards et depuis juillet l’homme d’affaires voit sa fortune augmenter de jour en jour.

Le club très fermé des 10 plus grosse fortunes mondiales

Selon Blomberg, l’homme qui en juillet vient de se classer septième fortune mondiale, devrait gagner un salaire de 595 millions de dollars en 2020. En effet, le salaire d’Elon Musk est intégralement basé sur les résultats de son entreprise. Plus son entreprise gagne de l’argent, plus Elon Musk en gagne. Cela fait de lui le PDG le mieux payé des Etats-Unis. Peu de jours après cette annonce ,Elon Musk grimpe à la cinquième place. Devant lui se trouvent Jeff Bezos , le PDG Amazon, Bill Gates avec Microsoft, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et le français, Bernard Arnault, le patron de LVMH, le groupe de luxe.

Au pied du podium depuis le 18 août

Elon Musk vient de détrôner Bernard Arnault de la quatrième place. C’est lui qui piaffe désormais au pied du podium. Il dispose aujourd’hui de 84,8 milliards de dollars. Il vient de dépasser le PDG de Vuitton qui n’a « que » 84,6 milliards. Zuckerberg, avec ses 99 milliards va-t-il se faire rattraper? Gates avec 121 milliards et Bezos qui en possède 188 semblent pour le moment hors de portée. Mais on a affaire à Elon Musk.