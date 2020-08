Elon Musk : l’Egypte réagit après son tweet ahurissant disant que les pyramides ont été construites par des aliens !

Elon Musk, le fantasque milliardaire à la tête du constructeur automobile Tesla a habitué la planète à ses frasques. Lorsqu’il ne vend pas ses biens pour des raisons qui peuvent échapper au commun des mortels, il défie Johnny Deep à un combat en cage. L’ex-compagnon de la sulfureuse Amber Heart fait une fois de plus, parler de lui. L’australien vient de twitter que de son point de vue les pyramides d’Egypte sont l’oeuvre d’aliens comme le montre l’image suivante.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

Le PDG de SpaceX a ensuite rajouté que Ramsès II était cool.

Un habitué des messages provocateurs

En fait Elon Musk adore faire le buzz et saisi chaque occasion de le faire. Il est vrai que le milliardaire a 37,5 millions de followers. Celui qui a récemment twitté « twitter sucks » ce qui signifie « twitter ne vaut rien » est un provocateur né. Dernièrement, alors que Johnny Deep mettait en doute le fait que la liaison de son ex-femme et Elon Musk avaient commencé après le divorce, celui-ci avait ironisé sur le réseau à l’oiseau bleu en proposant un combat en cage à l’acteur. Mais ce dernier aussi sait se servir des réseaux sociaux et s’est bien gardé de répondre à la provocation du boss de Tesla. Pire, le 2 Août, pour célébrer l’envolée des actions de Tesla, Musk avait publié un message peu amène à l’attention des autorités boursières. Elon Musk, dans toute sa splendeur…

Elon Musk croit-il vraiment que les pyramides sont l’oeuvre d’extraterrestres?

Il est fort peu probable que le PDG de SpaceX et Tesla ait de telles croyances. Ses entreprises sont à la pointe de la technologie, et celui qui vient de lancer avec succès un voyage spatial privé il y a quelques jours n’est sans doute pas crédule à ce point. D’ailleurs il suffit de suivre son compte pour s’apercevoir que dès le lendemain il rappelait que bien entendu les pyramides avaient été construites par les Égyptiens. Dans ce même tweet il invitait ses followers à se référer à un documentaire qui expliquait la façon dont les Égyptiens ont érigé les pyramides, sans bien entendu la moindre aide extraterrestre. Une fois de plus, Elon Musk a réussi à faire le buzz, ce qui était très certainement le but initial de l’homme d’affaires. Il sait très bien que plus il fait parler de lui, plus ses entreprises gagnent en visibilité, et plus il gagne de l’argent.

La réaction des autorités Égyptiennes

Comme il fallait s’en douter, les autorités Égyptiennes ont très peu apprécié le message de l’australien et n’ont pas tardé à réagir. Madame Rania A. Al Mashat, ministre de la Coopération internationale et ex-ministre de la culture d’Egypte s’est empressée de répondre au milliardaire. En taguant le message d’Elon Musk, elle a indiqué qu’elle suivait les travaux du milliardaire avec beaucoup d’admiration et qu’elle l’invitait, lui et SpaceX à se rendre en Egypte pour consulter les ouvrages relatant la construction des pyramides et les visiter. La ministre a rajouté que le pays attendait la visite du milliardaire.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4 — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020

La balle est dans le camp d’Elon Musk

Le milliardaire n’a pour le moment pas réagit au twitt de la ministre Égyptienne. On ignore ce qu’il va faire suite à cette invitation qui a elle aussi fait le tour des réseaux sociaux. Elon Musk va-t-il prendre les autorités Égyptiennes au mot et se rendre au pays des pharaons et des pyramides? Nul ne le sait. Mais il est fort à parier que si le fantasque chef d’entreprise devait se rendre en Egypte suite à cette affaire, il ne manquerait pas de le faire savoir. Elon Musk n’est pas du style à rester discret surtout quand il est mis au défit.