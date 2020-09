Elon Musk dézingue Bill Gates : Clash chez les milliardaires !

Bill Gates et Elon Musk, c’est une grande histoire de désamour. Elon Musk qui est actuellement la 4ème fortune mondiale après avoir brièvement devancé Zuckerberg et avoir été 3ème, n’aime guère Gates, seconde fortune. D’ailleurs il se prend aussi très souvent le chou avec Jeff Bezos. Il est vrai que les deux anciens n’aiment pas trop le jeune et sémillant quadragénaire qui monte. Et pour cause, le boss de Tesla ou encore de SpaceX est loin d’avoir sa langue dans sa poche. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les deux milliardaires s’accrochent.En effet, Musk avait lancé une série de tweet concernant la Covid 19. Bill Gates n’étant pas d’accord avec le boss de Tesla, a déclaré que ce dernier racontait n’importe quoi sur la maladie. Cette déclaration est d’autant plus étonnante que Bill Gates n’étant pas médecin, l’avis de Musk valait bien celui de Gates. Mais Gates ne s’est pas arrêté là. Il se pavane en Porsche électrique sous le nez de Musk. Or, Tesla est une entreprise américaine. Mais peut importe. Gates a le droit de rouler en voiture allemande. C’est son droit le plus strict.

Gates s’en prend à Tesla et aux moteurs électriques

En fait, le boss de Microsoft a fait un billet de blog dans lequel il donnait son avis sur les véhicules électriques. Et il n’a pas hésité à démolir cette technologie. Celui qui a longtemps été l’homme le plus riche de la planète a jugé utile de s’en prendre aux véhicules à énergie électrique. Il a ainsi expliqué qu’à son avis les véhicules électriques seront une bonne solution dans le futur mais sous condition. En effet, selon lui il faut que les batteries deviennent moins chères et moins lourdes pour que l’option véhicule électrique puisse devenir rapidement une réalité. Mais il a jugé utile d’enfoncer le clou en visant de façon plus ou moins discrète, la société Tesla, propriété de son rival, Elon Musk.

Bill Gates dénigre les camions et avions électriques

Le milliardaire s’est ensuite piqué au jeu et a commencé à critiquer les projets de camions et d’avions électriques. Ainsi Bill Gates a cru utile d’écrire que même si de grands progrès devaient avoir lieu, l’électricité ne serait jamais une option pour les camions et pour les avions. Bill Gates a ensuite plaidé pour une utilisation d’énergies alternatives comme les bio-carburants. Le fondateur de Microsoft insiste en expliquant que de toute façon les batteries étaient trop grosses pour qu’elles puissent alimenter un jour des véhicules ou des engins autres que des voitures. Enfin l’homme en a rajouté une couche en félicitant chaleureusement plusieurs entreprises qui travaillent sur des poids lourds électriques. Il a même jugé utile de citer des entreprises comme Ford, Bollinger ou encore General Motors. Il a ostensiblement omis de citer Tesla, alors que Tesla est sans doute l’entreprise qui a la meilleure image en la matière. L’oubli était donc parfaitement intentionnel. Gates avait donc pour objectif de tacler Musk en lui faisant comprendre que sa société était quantité négligente.

He has no clue — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020

La réponse au tacle ne s’est pas fait attendre

Or, et c’est de notoriété publique, Tesla développe actuellement un camion électrique. Le Tesla Semi a été présenté en 2017. L’engin devait être commercialisé dès 2019, mais le programme connait un peu de retard. Et donc Musk n’a pas apprécié la vacherie de son collègue. Sa réponse ne s’est pas fait tarder. Comme toujours le boss de SpaceX s’est servi des réseaux sociaux. Et sa réponse a été lapidaire. En réponse à un homme évoquant le billet de Gates il s’est contenté de poster « He has no clue ». En français, « il n’y connait rien ». C’est clair, c’est net et c’est précis. Et voilà Gates rhabillé pour l’hiver.