Eloïse (LMAC) et l’abus des retouches photos : une accusation qui fait mouche !

Incontestablement, il s’agit d’une nouvelle qui a bien fait tomber des nues plus d’un. Eloïse de la télé-réalité »Les Marseillais aux Caraïbes’‘ a été accusée d’user d’artifices pour mieux paraître sur les réseaux sociaux. C’est une accusation portée par l’une des candidates de ladite télé-réalité. Selon elle, les photos d’Eloïse seraient trop retouchées. Il faut dire que cette situation a créé bien des remous sur la toile.

La candidate de la télé-réalité LMAC se fait fustiger

L’accusatrice n’est nulle autre que l’une des nouvelles recrues de la télé-réalité. Il s’agit bien de Molie. Cette dernière est bien connue pour ne pas faire dans la langue de bois. Elle n’a donc pas hésité à cracher ce qu’elle pense des photos d’Eloïse sur les réseaux sociaux. On peut dire qu’elle n’y est pas allée de main morte.

Selon les propos de Molie, elle a remarqué cet aspect lors de sa rencontre avec Eloïse pendant le tournage. D’après ses dires, on pouvait comprendre que les retouches sur les photos d’Eloïse sont bien excessives comparées à la personne qu’elle est en réalité. Elle affirme être désolée et lui donne une note de 4 sur 10 à cause de ses retouches. Oui ! 4/10, tout porte donc à croire que Eloïse pourrait donner des cours de Photoshop quand on regarde ses images sur internet.

Ses déclarations ne seront certainement pas bien prises par Eloïse, la petite amie de Nacca. Cette histoire a créé de vives protestations parmi les fans de la série et en particulier ceux d’Eloïse. Une chose est sûre, si certains sont du même avis que Molie, ils n’ont pas été nombreux à le faire savoir avant les mots choquants de Molie.

Cependant, on ne remarque jusque-là aucune réaction d’Eloïse face aux propos de la nouvelle candidate. Peut-être se décidera-t-elle à réagir ou à garder le silence. De toutes les façons, les internautes ont encore l’eau à la bouche et sont pressés de savoir quelle en sera la suite. Ce qui est certain, si cela s’avère, elle ne pourra pas retoucher les commentaires qui suivront… Hahaha !!!

Une série d’évènements scandaleux dans la télé-réalité

La pandémie du Coronavirus a été la raison principale de la suspension de la diffusion de nombreuses télé-réalités. Les tournages ayant été arrêtés, seules quelques télé-réalités parviennent encore à maintenir le cap pour le grand bonheur des téléspectateurs. ‘’Les Marseillais Aux Caraïbes’’ ne manquent pas de ravir plus d’un, notamment avec ses nouvelles intrigues, manipulations, infidélités, etc.

On se souvient notamment des propos de Maeva qui balançait les infidélités des participants de la télé-réalité. Une situation qui a engendré mille et un tumultes. Elle a également dénoncé les caractères hypocrites et sans vergognes de bon nombre de candidats. Cela a inexorablement conduit à un clash qui est allé jusque sur Instagram.

Dans ses propos, on remarquait également que Maeva insinuait que Nacca trompait Eloïse sa petite amie. Elle l’accusait de ne pas être un mec bien et qu’elle sait qu’il a pour habitude de tromper toutes les filles avec qui il est sorti. On dirait bien que ce n’est pas la première fois qu’Eloïse est prise pour cible dans LMAC. Même les répliques de Nacca n’auront pas suffi à effacer les doutes que Maeva auraient probablement insérés dans l’esprit d’Eloïse.

Eloïse et son petit ami visiblement en guerre contre les autres participants

Selon des déclarations récentes d’Eloïse, elle serait terriblement dégoutée par certaines personnes (probablement parmi les autres candidats de la télé-réalité). Si on devait se fier aux rumeurs, on se demanderait si cela n’est pas dû au fait que le couple ait été trahi par Victoria.

Cependant, les origines de ce coup de gueule semblent être plus importantes qu’ils ne le paraissent. Les suites des événements nous éclaireront sur les éventuelles dénouées de l’histoire.