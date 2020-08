Elodie Frégé aimerait que les images de son apparition à la Star Academy disparaissent

La Star Academy peut se vanter d’avoir révélé un certain nombre de talent, et offert une carrière à plusieurs candidats (et pas seulement aux vainqueurs). Entre autres, nous pouvons évidemment citer Jenifer, la première gagnante, mais également Sofia Essaïdi, Grégory Lemarchal, Nolwenn Leroy, Emma Daumas, Quentin Mosimann ou encore Élodie Frégé.

Le concept était aussi simple que révolutionnaire : des candidats vivent pendant plusieurs dans un château dans lequel ils sont formés aux métiers artistiques (chant, théâtre, danse, expression scénique…). Chaque semaine, les évaluations ont lieu et les trois derniers sont soumis aux votes du public le vendredi soir. Quant aux autres, ils ont l’occasion de chanter sur scène avec les stars venues pour l’occasion.

Elodie Frégé, la grande gagnante de la saison 3

La saison 3 de la Star Academy débute en août 2003 et se conclut en décembre de cette même année avec la victoire d’Élodie Frégé, face à celui qui deviendra un ami proche, Michal. La jeune femme remporte l’aventure ainsi que la somme d’un million d’euro qu’elle décide de partager avec son ami finaliste. Sur le plateau de Laurent Ruquier, elle dira avoir décidé de partager cette somme car elle n’assumait pas d’avoir gagné.

Pourtant, son talent est indéniable et la jeune femme remporte même l’année suivante le concours Worldbest qui réunie tous les gagnants de la Star Academy à travers le monde.

Elle sort par la suite son premier album Élodie Frégé qui s’écoule à 200 000 exemplaires et son deuxième (celui de la révélation artistique pour elle), Le jeu des 7 erreurs où elle collabore pour la première fois avec Benjamin Biolay.

La difficulté d’avoir une carrière après la Star Academy

Les participants à un télé-crochet le diront tous, il est difficile de s’enlever l’étiquette télé-réalité lorsqu’on souhaite poursuivre sa carrière. Si Jenifer s’en est très bien sortie, d’autres n’y sont jamais parvenus. Et aujourd’hui, malgré sa belle carrière, Élodie Frégé aimerait qu’on ne lui parle plus de la Star Academy, bien qu’elle sache que c’est grâce à l’émission qu’elle en est là où elle est aujourd’hui.

C’est dans les colonnes de Télé Cable Sat que la jeune femme s’est exprimée sur cette expérience « Si les images pouvaient disparaître, cela m’arrangerait. J’étais tellement désincarnée, à côté de mes pompes. Je n’assumais pas mon premier album ». Elle considère en effet son deuxième disque comme « un tournant » dans sa carrière.

Dans De quoi j’me mèle, l’émission d’Eric Naulleau, elle était déjà revenue sur sa participation en tenant un discours similaire : « Ça fait 16 ans, je suis passée à autre chose. Je m’en suis servie comme d’un tremplin. Je vivais dans un coin paumé de la France, je n’avais pas assez d’argent pour me payer une école pour faire de ma vie le rêve que j’avais envie de réaliser (…) J’ai dit non au début et puis finalement j’ai gagné ».

Son interprétation de L’aigle noire toujours citée en exemple

Difficile pourtant pour les fans d’oublier la jeune candidate talentueuse qu’elle était. Elodie Frégé avait réussi à toucher les téléspectateurs qui ont été des milliers à voter pour elle, elle qui a éliminé en demi-finale la très talentueuse Sofia Essaïdi, avant de s’emparer de la couronne du vainqueur la semaine suivante.

En finale, son interprétation magistrale de L’aigle Noire de Barbara n’est pas prête d’être oubliée. Elle avait touché les téléspectateurs et les professeurs en assumant sa vulnérabilité et en dévoilant une nouvelle fois son superbe grain de voix.

La chanteuse a depuis énormément évolué et s’est montrée très polyvalente dans sa carrière, s’amusant de la langue française avec des textes que n’auraient pas renié Serge Gainsbourg, jouant la carte rétro ou sexy, toujours avec une élégance qui semble tout droit venue d’un autre temps. Elle prépare actuellement son cinquième album que les fans doivent attendre avec une grande impatience, elle qui n’a rien sorti depuis 2013 et son album Amuse Bouches porté par le titre Comment t’appelles-tu ce matin.