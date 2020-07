Ellen Degeneres Show : onze employés balancent sur le racisme et l’inhumanité de l’émission

Le Ellen Degeneres Show est une institution Outre-Atlantique. C’est l’un des talks show les plus suivis des États-Unis et le symbole d’une belle évolution des mentalités puisqu’il est animé par une femme ouvertement homosexuelle. Ellen Degeneres est devenue une vraie star, animant par deux fois la cérémonie des Oscars et recevant chaque semaines des acteurs ou chanteurs mondialement célèbres.

Mais derrière le slogan de l’émission Be Kind (soyez gentils) se cache une autre réalité, bien plus nauséabonde, qui serait faite de racisme et de licenciements abusifs. Onze anciens employés ont raconté les coulisses du show, et leur témoignage fait froid dans le dos.

Ellen Degeneres déjà sous le feu des critiques

La présentatrice a déjà été critiquée avec une certaine violence par les internautes, notamment lors du passage de l’actrice Dakota Johnson, vue notamment dans 50 nuances de Grey ou Suspiria. La comédienne est une habituée des talk shows et assure généralement le spectacle, elle qui fait craquer les fans avec sa manière de parler. Ils la qualifient de délicieusement gênante.

Mais la séquence entre elle et Ellen Degeneres était plus gênante que délicieuse. La présentatrice demande à l’actrice comment s’est déroulé son anniversaire, puisqu’elle n’avait pas été invitée. Ce à quoi l’actrice avait répondu ceci : « En fait, ce n’est pas la vérité, Ellen. Tu as été invitée. Tu m’as un peu fait chi*r l’année dernière quand tu n’as pas reçu l’invitation. Je t’ai invitée et tu n’es pas venue« .

Une séquence qui a gêné les internautes qui n’ont pas compris le ton d’Ellen, qui semblait agressive. Certains comptes Twitter avaient d’ailleurs rapporté à l’époque que Dakota Johnson n’avait pas apprécié cette interview. Une information à prendre toutefois avec des pincettes. Vous pouvez en tout cas la découvrir ci-dessous pour vous faire une idée.

La production du Ellen Degerenes Show raciste ? Une employée raconte !

Une ancienne employée afro-américaine raconte une terrifiante anecdote qui montre une nouvelle fois à quel point le racisme peut être banalisé chez certaines personnes aux USA. L’un des principaux auteurs de l’émission lui aurait dit : « Je suis désolé, je ne connais que les noms des gens blancs qui travaillent ici« .

Face à cette remarque aussi insultante qu’inadmissible, qui rabaisse cette employée à sa couleur de peau et nie son identité de personne, elle a décidé d’aller voir son chef (un homme d’un certain âge, blanc). Celui-ci lui aurait alors fait la morale, mettant en avant un « supposé ami noir« , expliquant qu’il avait réussi à « surpasser ces remarques« . Ou comment le racisme est banalisé, défendu, mis sur le côté.

Des licenciements abusifs à la chaîne !

Les employés racontent également comment les producteurs décident de mettre fin aux contrats de certains employés car ceux-ci ont pris quelques jours de congé pour un enterrement ou suite à un arrêt maladie. Et jamais les supérieurs n’évoquaient le départ de ces employés : « On arrivait en réunion et des gens avec qui on a travaillé toute notre vie n’étaient juste plus là, et ce n’était jamais expliqué ».

Une autre personne explique qu’elle avait été reçue dans le bureau de ses supérieurs pour recevoir un blâme suite à la mise en place d’une cagnotte en ligne pour l’aider à couvrir ses frais médicaux, elle qui souffrait de problèmes de santé. La mutuelle de l’émission ne les couvrant pas, elle avait décidé de passer par ce biais. Mais cela n’a pas été au goût des producteurs qui considéraient que cette pratique pouvait « heurter la marque d’Ellen« . Elle sera finalement virée un mois plus tard pour avoir publié un selfie avec ses collègues, ce qui correspond à une violation de se contrat.

Les producteurs de l’émission nie l’implication d’Ellen Degeneres

Ces témoignages fragilisent plus l’image du show que celle de sa présentatrice star. Cependant, les employés expliquent que celle-ci devrait être plus impliquée dans les coulisses pour réaliser « qu’ils ne pratiquent vraiment pas ce qu’ils prêchent avec le mantra ‘be kind‘ ». Selon eux, « c’est sa responsabilité d’aller plus loin que ça » et de ne pas seulement présenter son émission.

Dans un communiqué publié par BuzzFeed, les producteurs ont en tout cas expliqué avoir le coeur brisé par ces témoignages, déplorant le fait que ces anciens employés ne gardent pas un bon souvenir de leur passage dans l’émission. Ils décident de prendre l’entière responsabilité, et nient toute implication d’Ellen Degeneres. Affaire à suivre, donc.