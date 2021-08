Elizabeth II : Sa majesté prend les choses en main quand un employé a été testé positif à la Covid-19 à Balmoral !

Il en faut plus pour ébranler la reine Elizabeth II. En vacances avec sa famille à Balmoral, elle ne laisse pas la situation sanitaire entachée les retrouvailles…

Au cours du week-end passé, alors que la reine Elizabeth II s’est rendue à Balmoral pour ses vacances d’été comme tous les ans, tout ne se passe pas comme prévu. Il se trouve qu’un cas de Covid-19 a été découvert parmi les employés. Face à cette situation, la reine d’Angleterre a réagi d’une manière assez surprenante.

Un repos royal bien mérité pour la reine

Ce voyage à Balmoral était bien venu pour sa majesté qui en a vu de toutes les couleurs ces derniers temps. Veuve depuis la mort de son époux le prince Philip il y a quelques mois, la reine n’est pas épargnée par son entourage. Elle a bien du soucis avec l’accusation d’agression sexuelle qui pèse sur le prince Andrew. Il y a également les récentes déclarations de Meghan Markle et du prince Harry entre autres, et on comprend qu’elle ait vraiment besoin de repos.

La situation sanitaire actuelle n’arrange pas les choses, car la reine a été obligée de vivre son deuil en étant recluse dans son château de Windsor. Âgée de 95 ans, sa majesté a déjà été vaccinée depuis des mois. Aussi, une source proche de Buckingham rapporte qu’elle a hâte de recommencer à sortir pour être vue de son peuple et honorer ses engagements, plutôt que de régner via un écran. Maintenant que le temps des vacances est venu, la reine Elizabeth II compte bien en profiter avec ses proches.

Le Covid-19 s’invite à Balmoral, mais la reine veille au grain !

Pour ne prendre aucun risque, il a été rapporté que tout le personnel se faisait tester quotidiennement au château de Balmoral, en Ecosse. C’est en effet le lieu où la veuve du prince Philip vient passer ses vacances chaque année entourée de sa famille. A l’instar des années précédentes, on note aussi cette année, l’arrivée des membres de la famille. Déjà, la princesse Eugénie et son époux Jack Brooksbank sont déjà sur place depuis le 11 août.

Le prince Andrew est également arrivée au château, et il était accompagné de son ex-femme Sarah Ferguson. La princesse Beatrice et son mari Edoardo Mozzi sont aussi de la partie. Quant au prince Harry et Meghan Markle, des rumeurs affirment qu’ils seront là, mais rien n’est encore sûr.

Malgré toutes les précautions prises, le samedi 14 août, il s’est avéré que l’un des employés du château a été testé positif. Loin de paniquer ou d’écourter son voyage, la reine Elizabeth II en a décidé autrement. Les employés ont tous été renvoyés chez eux, et les mesures sanitaires ont été renforcées au sein du château de Balmoral.

Pour sa majesté, ce séjour est « une chance de revenir à la normale après la mort du prince Philip. Elle ne veut pas réagir de manière excessive ». De ce fait, les activités habituelles qui réunissaient la famille lors de ces vacances seront maintenues, comme le pique-nique ou la chasse.

Une chose est sûre, ce n’est pas le Covid-19 qui viendra à bout de la détermination de la reine Elizabeth II !