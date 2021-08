Elizabeth II : La reine affiche un message poignant pour rendre hommage au peuple haïtien frappé par un séisme !

Souvent touché par des catastrophes naturelles, Haïti passe à nouveau une période assez difficile. Un séisme ayant fait un bilan de 1400 morts n’a pas manqué de faire sombrer le pays dans un état de tristesse. Dans l’optique d’afficher son soutien au peuple haïtien, c’est la reine Elizabeth II qui a pris le soin d’adresser un message émouvant. Apprenez-en plus dans la suite.

Attristée, la reine Elizabeth II n’hésite pas à le montrer…

A message of condolence from Her Majesty The Queen to the Prime Minister of Haiti.https://t.co/F75vpyLElC — The Royal Family (@RoyalFamily) August 16, 2021

Le samedi 14 août dernier, Haïti venait de vivre un de ses pires cauchemars. Un séisme ayant engendré de nombreux dégâts n’a laissé personne sans pleur. Le lundi 16 août sera marqué par un poignant message venu tout droit du site officiel de Buckingham Palace.

La reine Elizabeth II n’est pas restée silencieuse face au drame ayant causé plus de 1400 morts. Très touchée par les pertes subies par le pays, elle affirme toute son amertume : « Je suis profondément attristée par la perte humaine et les destructions causées par le séisme en Haïti. Mes prières et pensées vont à ceux qui ont perdu la vie, un être proche, ainsi que les services d’urgence pour réparer tout cela », a-t-elle laissé entendre.

Haïti face à un drame qui attriste toute la planète

Le dernier bilan diffusé par la protection civile haïtienne dans l’après-midi du lundi 16 août est assez choquant. On dénombre la mort de plus de 1400 personnes et près de 7000 blessés. Le séisme de magnitude 7.2 ayant secoué le sud-ouest du pays le samedi vers 8h30 heure locale a été tumultueux. Le journal Le Monde révèle qu’au total, près de 37 000 maisons ont été rasées.

1941 morts et 9900 blessés dans un dernier bilan du séisme qui a touché #Haiti via @NBCNews pic.twitter.com/Rhpue2z0nu — LesNews (@LesNews) August 17, 2021

Les services de la protection civile avaient quant à eux insisté sur le fait que plusieurs personnes ont été sorties des décombres. C’est à 12 km de la ville de Saint-Louis-du-Sud qu’a eu lieu le tremblement de terre, à près de 160 km au sud-ouest de la capitale. La plus longue secousse s’est faite ressentir dans tout le pays.

Dans les zones touchées, les habitants étaient coincés dans un dilemme assez bouleversant. Certains se demandaient s’ils allaient devoir rester dehors pour se mettre à l’abri des répliques. D’autres cherchaient plutôt à savoir si le mieux n’était pas de se protéger dans les infrastructures endommagées. De fortes intempéries devraient en effet survenir avec la dépression tropicale de l’ouragan Grace.

La trêve des tirs sporadiques, seul point positif du séisme

Depuis le 7 février 2018, Haïti est paralysé par une crise politico-sociale. Blocages de route, jets de pierre sur les véhicules et incendie ou les personnes, tirs sporadiques, les mouvements sociaux et les violences ont rapidement impacté l’accès de la population.#OP_En_Oeuvre pic.twitter.com/5blKiqjpnb — Princess Fatima (@PrincesFatimah7) February 6, 2020

Depuis le mois de juin, Haïti faisait déjà face à des difficultés. Les affrontements entre gangs dans un quartier pauvre de la capitale haïtienne troublaient plus d’un. C’était quasi impossible de traverser en toute sécurité les deux kilomètres de route qui longent la zone de Martissant.

Au lendemain du séisme, tous les tirs et attaques aléatoires de véhicules se sont arrêtés. Les autorités n’ont nullement eu besoin d’intervenir. Cette trêve informelle observée vient comme un soulagement pour les soutiens humanitaires. Néanmoins, la distribution d’aides aux sinistrés demeure toujours ardue…

Toutes nos condoléances au peuple haïtien.