Elisa Pilarski – La résolution de l’enquête avance, l’identité du véritable coupable se précise !

Élisa, tuée par des chiens dans l'Aisne : les internautes se mobilisent pour Curtis, son american staff Une pétition appelant à « sauver Curtis, qui est innocent », recueille des milliers de signatures. Il était avec sa maîtresse au moment du drame. « Merci de vous mobiliser pour sauver Curtis, qui est innocent, juste coupable d'aimer Élisa ». Tel est l'appel lancé par une pétition mise en ligne sur change.org, auquel ont déjà répondu plus de 25 000 signataires ce lundi à midi. Curtis est l'un des cinq chiens appartenant à Élisa Pilarski, la jeune femme de 29 ans tuée par des morsuresle 16 novembre dernier, dans la forêt de Retz (Aisne), alors qu'elle était enceinte de six mois. La future maman était en train de promener l'American Staffordshire terrier (ou « american staff ») de deux ans lorsque le drame s'est noué. Son ADN a été prélevé, ainsi que celui des autres animaux appartenant à Élisa et son compagnon. L'empreinte génétique des chiens de la meute du Rallye de la passion, l'équipage de chasse à courredu secteur, a également été recueillie. Soit 67 canidés au total pour déterminer le ou lesquels lui ont porté les morsures fatales. « Actuellement, Curtis est en fourrière et risque d'être euthanasié », soutient l'auteure de la pétition, qui écrit aussi, alors que l'enquête est en cours, que le « fidèle compagnon Curtis a tout fait pour la (Elisa) sauver ». Une initiative saluée et relayée par la « Page de Soutien à Élisa Pilarski », sur Facebook, lancée par une « une amie du conjoint » d'Élisa. Sur cette page, des nouvelles du chien sont données car, est-il écrit, « vous êtes nombreux à vous soucier du sort de Curtis, le chien qui n'a pas quitté Élisa, sa maîtresse, couché sur son ventre, aboyant jusqu'à ce qu'on les retrouve ». « Curtis a été blessé mais pris en charge le premier jour, il n'est pas mort », affirme celle qui tient cette page Facebook. « Il a été emmené à la fourrière où il est toujours, seul, triste, et nous espérons son retour rapide ou du moins son transfert auprès de personnes aptes à s'occuper de lui comme il se doit après un tel traumatisme ».