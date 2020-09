Elie Semoun : l’humoriste annonce la nouvelle du décès de son père… ses abonnés sont très attristés !

L’humoriste Elie Semoun a certainement le cœur lourd depuis un moment. Si précédemment l’état de santé de son père lui donnait beaucoup de soucis, aujourd’hui, il est terriblement attristé par sa disparition. C’est sur son compte Instagram qu’il a partagé la nouvelle avec ses fans avec des mots très émouvants. C’est une période difficile pour l’acteur qui s’est toujours montré proche de son père. La nouvelle de sa mort a créé une grande vague de tristesse parmi ses fans et ses amis qui ont essayé de le soutenir du mieux qu’ils pouvaient. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une nouvelle tragique pour Elie Semoun et ses fans…

D’après les déclarations de l’acteur sur son compte Instagram, le drame est survenu dans la matinée du 12 septembre 2020. C’est avec une grande peine qu’il a annoncé la terrible nouvelle. Il affirme qu’il lui avait dit adieu avec sa sœur. L’humoriste a continué tout en remerciant ses fans et ses amis pour leurs différentes marques d’affection à son endroit.

Cette légende était accompagnée d’un cliché où on voit Elie Semoun et son père. Il n’en a pas fallu plus pour émouvoir les fans de l’humoriste qui ont essayé de le soutenir à travers leurs différents commentaires. Si certains lui demandaient de rester fort, d’autres saluaient la mémoire du disparu en mentionnant que ce dernier était un illustre homme.

Cependant, s’il y a eu des milliers de commentaires, il y a certains qu’on ne pouvait pas manquer de voir. Il s’agit de ceux d’autres célébrités comme Nikos Aliagas et Alizée. L’animateur télé a tenu à adresser ses prières à l’endroit du défunt et présente également ses condoléances à Elie Simoun et sa sœur dans l’épreuve difficile qu’ils sont en train de traverser.

Quant à Alizée, elle lui a fait savoir qu’elle pensait beaucoup à lui. On se souvient encore de la lutte acharnée que l’acteur a menée pour revoir son père pendant la période du confinement. Ce dernier était resté seul dans un Ephad dont les protocoles de sécurité sont très stricts.

Un long combat contre la maladie

La mort du père d’Elie Semoun n’est pas arrivée de manière brusque. On ne s’y attendait pas certes, mais son état de santé s’était dégradé ces derniers temps. La dernière fois que l’humoriste avait rendu visite à Paul Semoun son père, les nouvelles étaient loin d’être rassurantes. Il faut rappeler qu’avant tout, ce dernier souffrait déjà de la maladie d’Alzheimer.

Lors du dernier moment qu’ils ont passé ensemble, l’état de santé de Paul Semoun était si critique qu’il ne pouvait pas parler. Le géniteur de l’humoriste aurait donc tenté de lui écrire quelques mots, mais cette tâche lui semblait quasiment impossible. Voir cela a certainement troublé l’acteur qui a partagé une photo sur les réseaux sociaux.

L’homme sénile n’a réussi à faire que quelques gribouillis impossibles à déchiffrer. C’est un constat alarmant pour l’homme de 56 ans qui avait exprimé sa tristesse dans l’un de ses postes. Il y disait qu’il ne ratait aucune occasion de rendre visite à son père dès que son tournage le lui permettait. Déjà à l’époque, ses fans lui avaient témoigné leur soutien. Beaucoup d’entre ces derniers se reconnaissaient dans la situation que traversait l’homme de 56 ans. La douleur de l’ancien acolyte de Franck Dubosc est palpable aujourd’hui. Toutefois, il aura été au chevet de son père jusqu’à son dernier souffle.