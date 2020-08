Elections américaines : Taylor Swift dégomme Donald Trump !

Décidément c’est la fête à Donald Trump en ce moment. Pas un jour ne passe sans que le président des Etats-Unis se fasse dézinguer par une célébrité. Entre Madonna qui l’a violemment insulté et Michelle Obama qui l’ a proprement démonté, le milliardaire ne manque pas de détracteurs. S’il n’est pas un secret d’état que beaucoup de stars sont anti-Trump, les sorties sont de plus en plus virulentes. La dernière en date est celle de Taylor Swift qui accuse le président sortant de préparer la triche pour garder son poste.

Le vote par correspondance

Le nœud gordien de l’affaire est le vote par correspondance. En fait, les Etats-Unis ont un gros problème de Covid-19. Le pays ne comporte pas moins de 170 000 morts. Il est donc souhaitable que les citoyens américains votent par correspondance pour éviter de nouveaux foyers de contamination. Donald Trump est contre le vote par correspondance et à un moment il avait même posé la question de reporter les votes. Mais ceci est impensable aux USA. C’est d’ailleurs entre autres pour cela que le vote par correspondance existe. Il ne devrait donc pas y avoir de problème. En principe il suffit de demander un bulletin de vote par correspondance et de le renvoyer dans les délais. Il ne devrait ainsi pas y avoir de souci majeur pour les présidentielles qui vont avoir lieu le 3 novembre.

Le problème de la poste

En fait, c ‘est au niveau des services postaux américains que le bât blesse. Le service postal des USA (USPS) est en difficulté depuis plusieurs années. Le surcroît d’activité que cet organisme va avoir en raison de la recrudescence des électeurs désireux de voter par correspondance risque de bloquer le service. De nombreuses voix se sont élevées pour demander au président Trump de financer la poste afin que l’acheminement des bulletins de vote puisse se faire à temps. Or, Trump refuse de débloquer l’argent nécessaire pour permettre aux postes américaines de faire face aux soucis d’organisation provoqués par les nombreux votes par correspondance.

Donald Trump bloque le financement de la poste

En fait, le milliardaire refuse de débloquer l’enveloppe nécessaire à la poste. Il sait parfaitement qu’il affaiblit les élections et qu’il empêche ou tente d’empêcher ses concitoyens de voter. Ainsi Trump a déclaré sans ambages « ils veulent 3,5 milliards de dollars pour quelque chose qui s’avérera frauduleux. Il s’agit essentiellement d’argent pour les élections » . Pire, c’est totalement décomplexé qu’il a expliqué à Fox News qu’il bloquait cet argent pour empêcher la généralisation du vote par correspondance. Ce faisant, le candidat à sa propre succession reconnaît que le blocage des fonds auquel il est en train de procéder aura un impact sur les élections. De nombreuses voix se sont élevées pour protester. Les opposants vont de Barack Obama à Taylor Swift.

Le tweet de Taylor Swift

Taylor Swift a été outrée par les déclarations de Trump, qu’elle apprécie fort peu par ailleurs. C’est ainsi que la jeune femme a posté un message sur son compte twitter « La destruction calculée de la Poste par Trump prouve très clairement une chose: Il SAIT TRÈS BIEN que nous ne voulons plus de lui comme président. Il a choisi de tricher de façon éhontée et a mis en danger la vie de millions d’Américains juste pour rester au pouvoir » . Le message de la star de la chanson est on ne peut plus clair. Dans la foulée la chanteuse a rajouté que « Le leadership totalement inexistant de Donald Trump a aggravé la crise dans laquelle nous nous trouvons et il en profite désormais pour saboter et détruire notre droit de voter, et de voter en toute sécurité. Demandez un bulletin de vote rapidement. Votez rapidement« . Ensemble, les deux messages ont récoltés plus d’un million de « like » et près de 300 000 personnes ont retweeté les messages de l’artiste.

Les followers de la talentueuse américaines sont très nombreux et Trump devrait y prendre garde. Une élection peut parfois se jouer à quelques centaines de voix.