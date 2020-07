Eglantine Eméyé privée de son fils handicapé ! Patrick Poivre d’Arvor la soutient en évoquant sa fille disparue

… Patrick Poivre d’Arvor a tenu à lui adresser un message de soutien particulièrement touchant.

La période de confinement, qui dure depuis le 17 mars 2020 en France, devient de plus en plus pesante pour beaucoup de Français, notamment pour ceux qui ne peuvent plus rendre visite à leurs proches en EHPAD ou bien en maison médicalisée, ce qui est le cas de la présentatrice Eglantine Eméyé. À cause de la pandémie de coronavirus et des mesures sanitaires qui doivent être respectées, elle ne peut plus voir son fils handicapé.

« Tristesse. Je ne reverrais pas de sitôt mon fils handicapé, confiné loin de moi. Dur pour tous les deux mais encore plus pour lui qui ne comprend pas. Un mois déjà séparés. Mais nous avons tous nos raisons d’être à bout. Restons solidaires ! Courage, il faut tenir », a déclaré l’animatrice télé sur son compte Twitter, ce mardi 14 avril.

Rappelons en effet que Samy, âgé de 14 ans, présente une forme d’autisme sévère qui nécessite son placement dans une maison spécialisée. « Si je le prenais, je ne pouvais plus le ramener. Et enfermé chez moi en appartement pendant des semaines il n’aurait pas supporté. Crises à répétition en vue. Impossible », a ainsi expliqué Eglantine Eméyé, qui aurait pourtant bien gardé son fils à ses côtés durant cette longue et dure période que représente le confinement.

Patrick Poivre d’Arvor évoque sa fille Solenn pour soutenir Eglantine Eméhyé, séparée de son fils autiste

Face à la tristesse de la journaliste, Patrick Poivre d’Arvor a tenu à lui adresser tout son soutien. Sur Twitter, l’ancien présentateur du JT de TF1, qui connaît bien la famille d’Eglantine Eméyé, lui a fait parvenir un message émouvant : « Chère Églantine, nous savons ce que c’est de ne pouvoir tenir les nôtres dans nos bras. Je t’ai connu toute petite avec Solenn. Et je pense donc très fort à toi et à Samy. Tu vas pouvoir enclencher ce beau compte à rebours qui te sépare de vos retrouvailles… »

En évoquant Solenn, Patrick Poivre d’Arvor fait référence à l’une de ses filles, tragiquement disparue. La jeune Solenn, que le journaliste avait eu avec Véronique Courcoux, s’est en effet suicidé, car elle ne supportait plus de devoir vivre avec sa maladie : l’anorexie mentale. Le 27 janvier 1995, Solenn Poivre d’Arvor s’est précipitée sous une rame de métro. Un drame extrêmement douloureux que Patrick Poivre d’Arvor et sa famille ne pourront jamais oublier.

Eglantine Eméhyé : sa biographie express

Compte Twitter : @Eglantine_EMEYE