Eddy Mitchell : sa superbe villa de Saint-Tropez ravagée et squattée, il est impuissant !

Eddy Mitchell est de la génération de Johnny Hallyday. D’ailleurs les deux hommes sont restés amis jusqu’au bout. Les fans du taulier se souviennent surement du chanteur qui sortait de la villa de son ami, avec l’air grave et triste. C’était un ou deux jours avant la mort du mari de Laëticia. L’homme, qui a le succès discret alors qu’il fait ses tournées à guichet fermé, est tombé amoureux de Saint-Tropez. Il est vrai qu’il est de la génération des rockeurs, des idoles, des yéyés ou encore de celle de Brigitte Bardot, l’ancienne mégastar planétaire qui a tout abandonné à 38 ans pour se consacrer aux animaux. Et la présence de l’icone de la protection animale n’est peut-être pas étrangère aux soucis que connaît Eddy. Certes, le problème du rockeur ne vient pas directement de la madone des animaux.

Une propriété à Saint Tropez

Mais le fait que l’ancienne superstar vive dans la même ville explique sans doute que le chanteur ne puisse pas régler son problème. En effet, Schmoll, est totalement envahi par d’indésirables squatteurs. Claude Moine, mieux connu sous le nom d’Eddy Mitchell, aime le soleil et la mer. Aussi, comme beaucoup de ses collègues, il a fini par s’acheter une belle propriété à Saint-Tropez. Ce petit village de pêcheurs, niché sur la Côte d’Azur est devenu un haut lieu de la villégiature estivale depuis qu’il a été mis à la mode par Brigitte Bardot. Cette dernière y a d’ailleurs toujours sa célèbre Madrague, une très belle propriété en bord de mer. En fait, le village de pêcheurs est devenu un haut lieu de la jet set en été.

Un lieu de villégiature très couru

En effet, si la bourgade de 4000 habitants a été le lieu de résidence de nombreux peintres impressionnistes dont Monnet, Saint-Tropez doit sa célébrité au cinéma. C’est le long métrage « Et Dieu créa la femme », un film de Roger Vadim mettant en scène Brigitte Bardot, qui a lancé la notoriété internationale de la ville. Du jour au lendemain, la blonde ingénue est devenue une star planétaire et le petit port de pêcheurs, la ville la plus courue en été. Mieux, aujourd’hui encore, Saint-Tropez est le lieu de rendez-vous estival de toutes les stars de la planète. En été on y trouve toutes les célébrités. On peut y croiser Beyoncé, Bono de U2, Elton John ou encore Leonardo Di Caprio. Le milliardaire russe Roman Abramovitch ou encore l’égyptien Mohamed Al Fayed y possèdent également des résidences.

La propriété d’Eddy Mitchell est envahie

Eddy Mitchell lui aussi s’est offert une somptueuse propriété dans la commune, mais il y connaît quelques soucis avec ses voisins, qui sont un peu sauvages. On pourrait même les accuser d’être un peu sans-gêne. En effet, la bourgade est située dans un endroit où la nature est préservée. Si Saint-Tropez est connue pour ses plages, la ville l’est aussi pour ses forêts et dans ses forêts, il y a des sangliers. Et visiblement les petites ou plutôt les grosses bêtes apprécient la maison de l’artiste.

Des sangliers labourent la propriété du musicien

En fait, Eddy est tout simplement envahi par les sangliers de la forêt voisine qui apprécient visiblement beaucoup sa propriété. Interviewé à l’occasion de la sortie de son livre, Schmoll s’est confié sur ses envahisseurs. « Ils m’ont retourné tout le terrain » se plaint l’artiste. Le souci est que le sud comporte de nombreux écologistes qui se démènent pour la protection animale. Selon l’interviewé, même les chausseurs refusent de venir prélever quelques animaux pour tenter de réguler la population des sangliers. En effet, ils se méfient des écologistes du coin, sans doute galvanisés par la présence de la grande Brigitte.