Eddie Hassel, jeune acteur vu dans Devious Maids et 2012 a été tué dans une fusillade

Le monde du cinéma et des séries télévisés est endeuillé avec la mort de Eddie Hassell, jeune acteur de trente ans vu dans quelques films et oeuvres télévisuelles. Alors qu’il avait encore toute sa vie devant et lui et que sa carrière aurait pu évoluer, sa vie lui a été enlevée dimanche 1er novembre lors d’une fusillade. Son agent a annoncé la triste nouvelle, expliquant au passage qu’une enquête était ouverte et qu’aucun suspect n’avait pour le moment été interpellé.

Un acteur vu dans des oeuvres à succès

Son nom ou son visage ne vous disent peut-être rien. Eddie Hassell n’avait pas encore eu l’occasion d’exploser au cinéma ou à la télévision et avait plutôt l’habitude des petits rôles. On l’aura par exemple vu dans Devious Maids, une série créée par Marc Cherry, l’homme derrière Desperate Housewives, et qui aura connu un joli succès. Il aura également été à l’affiche de l’énorme blockbuster 2012, réalisé par Roland Emmerich. Un an plus tard, il sera dirigé par Lisa Cholodenko dans son oeuvre Tout va bien – The Kids are all right.

Une petite carrière donc, mais dans laquelle il aura pu croiser des acteurs de renom comme Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo, John Cusak, Amanda Peet, Ana Ortiz ou encore Roselyn Sanchez.

Une enquête en cours pour déterminer les circonstances exactes du décès

Les circonstances autour de la mort de Eddie Hassell sont floues. Tout juste savons-nous qu’il a été tué par balle et, vraisemblablement, sa mise à mort a eu lieu suite à une tentative de vol de voiture. Nous ignorons s’il connaissait ou non son ou ses agresseurs. De plus, aucune personne n’a pour le moment été interpellée. Les enquêteurs vont devoir éclaircir bien des détails pour que la famille puisse faire son deuil et comprendre comment un si jeune homme a pu perdre la vie ainsi, dans de telles circonstances. A moins de 48 heures des élections américaines, une nouvelle fusillade vient questionner les politiques mises en place avec la libre circulation des armes à feu pour tous les citoyens majeurs aux États-Unis. Un amendement massivement soutenu par Donald Trump, actuel Président, mais qui pourrait possiblement laisser sa place à la maison blanche très prochainement.

Hollywood et le deuil de jeunes acteurs

Ce n’est pas la première fois qu’une disparition tragique vient endeuiller Hollywood, et le monde du cinéma en général. Certaines disparitions surprenantes de jeunes talents ont marqué les esprits, comme celle de la jeune Britanny Murphy, retrouvée morte en 2009, et qui avait brillé dans les films Clueless ou 8 Miles (aux côtés du rappeur Eminem). La jeune actrice s’était ôtée la vie. Il y a un peu plus d’un an, les fans de Disney Channel ont appris avec stupeur et tristesse le décès de Cameron Boyce, jeune acteur vu dans les films Descendants et Descendants 2, et dans la série à succès Hey Jessie. Le jeune comédien est mort des suites d’une crise d’épilepsie.

En 2016, la mort d’Anton Yelchin avait également chamboulé les fans. Écrasé par une voiture devant son domicile, il avait perdu la vie alors que sa carrière prenait une belle ampleur. Vous l’avez certainement vu dans la franchise cinématographique Star Trek, le drame romantique A la folie ou encore le thriller percutant Green Room.

Enfin, la disparition la plus récente et tragique reste sans doute celle de Naya Rivera, la comédienne de Glee qui s’est noyée dans un lac en sauvant son fils. Pendant plusieurs jours, le shérif et ses hommes ont cherché sans relâche son corps, avant que ce dernier soit repêché sans vie, sept ans jours pour jours après la mort de Cory Monteith, autre acteur de la série à succès.

Eddie Hassell vient rajouter son nom à une liste malheureusement tristement longue de talents partis trop tôt. Mais les acteurs ont cette chance d’être immortel grâce à leurs rôles. Tant que le cinéma existe, ils existent aussi et c’est toujours une part d’eux-mêmes qu’ils immortalisent dans les personnages qu’ils incarnent.