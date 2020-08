Ed Sheeran va devenir papa. Et c’est pour bientôt !

Ed Sheeran va devenir papa et cette fois-ci c’est vrai. En effet, tout le monde se souvient sans doute de la fois où le petit farceur, alors qu’il était encore en couple avec Athina Andrelos avait publié un cliché énigmatique. En effet, Ed avait publié une photo d’un petit bonhomme, accompagné d’une légende indiquant « mon fils est un petit mec ». A l’époque tous ses fans s’étaient perdus en conjectures sur les réseaux sociaux.

La farce de 2015

En 2015 le jeune chanteur s’était amusé à faire passer un petit bambin roux pour son fils. Il avait publié une photo sur son instagram. Les shérios avaient tous été très surpris. Ils n’ont pas de suite pensé à une farce de leur idole. Bien au contraire, ils se demandaient comment le chanteur avait fait pour leur cacher l’existence du petit pendant deux ans. L’interprète de Make it rain avait laissé son public mariner un peu avant de leur dire tout simplement « merci mais ce n’est pas mon fils ». Mais l’annonce est-elle plus crédible cette fois-ci?

Ed sheeran semble être sérieux cette fois-ci

Chat échaudé craint l’eau froide dit-on. Forcément après s’être fait troller par leur idole, ses fans vont examiner la nouvelle avec un peu plus de prudence. En tout premier lieu ce n’est pas le chanteur qui a annoncé la nouvelle. Ce sont des personnes de l’entourage de la star qui ont vendu la mèche au « Sun » le célèbre tabloïd anglais qui a eu récemment maille à partir avec Johnny Deep qui l’a attaqué en diffamation. Il est donc fort probable que le Sun ait fait preuve de plus de prudence qu’avec Amber Heard. En effet, le tabloïd s’est fait incendier devant les tribunaux par l’interprète de Jack Sparrow. Le magazine l’avait , sans la moindre vérification présenté comme un « batteur de femmes ». Certes le jugement est en délibéré et le Sun n’aura sa réponse qu’en septembre, mais gageons que ce genre de mésaventure rend prudent.

Ed Sheeran s’est marié secrètement fin 2018

Le musicien aurait plutôt tendance à se protéger. Il a appris à ne pas étaler sa vie privée et peu de choses filtrent depuis que le chanteur est en couple avec Cherry Seaborn. Les photos de la jeune femme sont relativement rares et il ne faut pas oublier que le couple n’avait pas communiqué sur son mariage. Celui-ci s’était fait en petit comité. Seuls une quarantaine de proches avaient été de la partie. En fait, la star avait demandé la main de son épouse fin 2017. Il avait ensuite fait croire à la presse qu’il était déjà marié avec Cherry. Ainsi le petit farceur était arrivé à ses fins ; personne ne cherchait plus à connaitre la date du mariage puisque le premier intéressé laissait entendre que la cérémonie avait déjà eu lieu. Plutôt malin, le bonhomme. C’est comme cela que le monde entier a appris, en février 2019 que Cherry et Ed s’étaient mariés en toute discrétion au domicile de la star, quelques jours avant Noël 2018.

Ed Sheeran n’a pas encore communiqué sur cette naissance

Ni le chanteur, ni son épouse n’ont fait le moindre commentaire sur cette future naissance. De plus, les proches du couple n’avaient pas pipé mot lors des noces, s’ils ont aujourd’hui passé l’information à la presse c’est qu’ils y étaient certainement autorisés par les jeunes gens. Toujours selon le Sun, les futurs parents auraient profité du confinement pour préparer l’arrivée de bébé en toute sérénité. Toujours selon le tabloïd, le petit bout de chou devrait pointer son petit nez à la fin de l’été. On peut que féliciter les jeunes parents et souhaiter une belle et heureuse vie au futur bébé.