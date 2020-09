Dwayne Johnson : une annonce bouleversante pour les fans, découvrez cette triste révélation

Dwayne Johnson est connu pour sa fabuleuse carrière de catcheur. Dix fois The Rock a décroché le titre de champion. A dix reprises la montagne de muscles a mis ses adversaires au tapis. On sait donc que l’homme est solide. De plus, il a une carrière fantastique au cinéma. Il est spécialisé dans le cinéma d’action. Tiens donc. Et le bonhomme qui vient de fêter son premier anniversaire de mariage est actuellement l’acteur le mieux payé du cinéma. Pour la seconde fois d’affilée. Il est vrai que c’est The Rock et quand il fait quelque chose il le fait avec le plus grand sérieux. Mais mercredi la star du Catch mais aussi du cinéma d’action hollywoodien a tenu à partager une vidéo et ce qu’il annonce est terrible. Et l’acteur le fait avec beaucoup de gravité. Il en profite d’ailleurs pour mettre les gens en garde. En effet, n’oubliez pas de vous protéger !

Les Etats-Unis ont été un des pays les plus touchés par la pandémie

Les USA ont du faire face à une vague de coronavirus qui les a touché de plein fouet. Au 31 août le pays aurait six millions de personnes infectées par le virus. 183 000 personnes seraient décédées selon l’Université Johns Hopkins, qui est l’université de référence en la matière. C’est le pays le plus touché par la pandémie, qui a infecté 25 millions de personnes dans le monde et qui en a tué 843 000. Dès lors que de nombreuses personnes ont été touchées, le virus est forcément aussi présent dans la machine à rêve qu’est l’industrie cinématographique hollywoodienne. Aujourd’hui c’est The Rock qui est touché.

Dwayne Johnson et sa famille touchés par la maladie

On a beau être champion du monde, battre tous ses adversaires, que ce soit sur un ring ou dans un film, on n’en est pas moins humain. Parfois on peut se faire mettre au tapis par un virus, minuscule et invisible. Et c’est ce qui vient d’arriver au champion. En effet, il vient d’annoncer dans une vidéo que lui, sa femme et leurs deux enfants sont tous testés positifs au virus. Le colosse a expliqué qu’il a été horrifié de voir que sa femme et ses deux petites filles étaient elles aussi touchées. Il a confié qu’il aurait bien aimé être le seul qui soit touché et que sa famille soit épargnée. Hélas tous les quatre sont testés positifs. « c’est la chose la plus difficile que nous ayons eu à traverser en famille » a expliqué The Rock. C’est très différent que de se remettre de sales blessures ou encore de se faire expulser ou d’être ruiné. Et l’acteur de préciser que cela lui était arrivé à plusieurs reprises et qu’il parlait en connaissance de cause. Dwayne Johnson a également rajouté qu’ils avaient été contaminés par des amis qui ignoraient être porteurs du virus.

Une jolie note d’espoir

La star a néanmoins terminé son message par une note très positive. Nous allons bien maintenant a rassuré le père de famille. Nous ne sommes plus contagieux a-t-il encore indiqué avant de lancer un vibrant appel à la prudence. En effet, il a exhorté ses fans à être prudents. A être stricts quand ils recevaient des gens. Il précise que l’idéal serait de ne recevoir que des gens qui peuvent attester d’un test négatif. Et l’ancien sportif de bien préciser qu’il fallait faire en sorte de booster son immunité et de ne pas négliger le port du masque lorsque les circonstances y prêtaient. Enfin l’acteur a conclu en incitant ses fans à prendre soin d’eux et à protéger leurs familles, tout en rapellant que pour lui c’était son objectif principal. On lui souhaite à lui et à sa famille, un très bon rétablissement.