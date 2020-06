DJ Snake : une nouvelle collaboration avec Selena Gomez ? Il répond aux rumeurs

Dj Snake enchaîne les succès avec des grands noms de la culture pop mondiale. Le parisien a en effet collaboré avec notamment Justin Bieber, Cardi B, Ozuna, Major Lazer, J. Balvin ou encore Tyga. Le jeune homme a retrouvé Selena Gomez pour son tube Taki Taki, lui qui avait déjà collaboré avec la jeune pour une chanson qui ne sera jamais sortie. Mais un nouveau tube pourrait bien réunir les deux artistes, c’est en tout cas ce que pensent les fans.

Selena Gomez sort un duo avec Trevor Daniel

Les rumeurs à ce sujet ont commencé quand Selena Gomez a commencé à promouvoir son duo avec Trevor Daniel. La jeune femme a posé sa voix sur Last Time du jeune chanteur afin que sorte un remix de la chanson.

Si le nom de Trevor Daniel ne vous dit rien, vous connaissez surement sa chanson Falling, surtout si vous utilisez Tik Tok. Falling a en effet fait le buzz sur l’application et accumule plus de 700 millions d’écoutes sur Spotify depuis sa sortie.

Les deux artistes appartiennent tout deux au label Interscope Records. Pour aider le jeune chanteur a lancé sa carrière, ils ont proposé à Selena Gomez, une des stars du label, d’enregistrer un duo. La chanson est sortie aujourd’hui, vendredi 26 juin, et vous pouvez la découvrir ci-dessous :

Selena Gomez et DJ Snake : une collaboration plus ancienne que vous ne le pensez

En 2018, Dj Snake sort Taki Taki comme premier tube de son album à venir. Il a réuni Selena Gomez, Ozuna et Cardi B pour ce qui s’annonçait comme un tube mondial. Et le succès a été au rendez-vous. Le clip affiche aujourd’hui plus de 1 800 000 000 de vues. Avec 13 millions de likes, elle fait parties des quinze vidéos les plus aimées de l’histoire de Youtube.

Le tube a fait danser la planète entière et notamment la France, pays natal du DJ qui le soutient toujours. Et si vous pensez qu’il s’agit là de la première collaboration entre DJ Snake et Selena Gomez, vous vous trompez.

En 2016, la chanteuse a dévoilé un court audio où on l’entend chanter sur Let Me Love You, la chanson du DJ qu’il sortira finalement avec… Justin Bieber, soit l’ex de Selena Gomez. Les deux artistes auraient séparément enregistré leur version de la chanson et c’est finalement celle du chanteur canadien qui a été retenu par le français.

Mais il n’a pas oublié Selena Gomez puisqu’il l’a retrouvé quelques années plus tard avec Taki Taki.

DJ Snake est un grand fan de Selena Gomez

Alors en pleine promotion de son nouveau single, Selena Gomez poste régulièrement sur les réseaux sociaux des publications. Et sur beaucoup d’entre elles, DJ Snake réagit. Les premières rumeurs ont commencé alors à sortir. Le DJ a-t-il participé à l’enregistrement de ce registre ? Compte-t-il sortir prochainement une nouvelle collaboration avec la chanteuse ? Ou s’agit-il simplement de soutien amical ?

Il semblerait que la troisième option soit la bonne puisqu’il a décidé de réagir aux rumeurs. Une utilisatrice de Twitter a bien vu que le DJ était très présent sous les posts de Selena Gomez. Elle l’a donc tagué dans un tweet en écrivant ceci : « Au fait tu nous prépares quoi avec Selena Gomez ? (On a grillé)« .

Meme pas — DJ SNAKE (@djsnake) June 26, 2020

Le jeune homme s’est empressé de répondre avec les deux mots suivants : « Même pas« . Rien ne serait donc prévu entre les deux artistes, bien que DJ Snake avait confié qu’il aimerait travailler à nouveau avec la chanteuse, eux qui semblent s’apprécier autant humainement qu’artistiquement.

Selena Gomez et DJ Snake : le succès est toujours au rendez-vous

En attendant une éventuelle future collaboration (qui ne devrait pas arriver prochainement, donc), les deux artistes ont toujours autant de succès.

Selena Gomez reste la seule chanteuse de l’histoire à être première et deuxième simultanément des classements Itunes Us et Monde, Youtube Us et Monde, Spotify Us et Monde, avec Lose You To Love Me et Look At Her Now.

Grâce à Taki Taki, elle possède désormais deux chansons qui ont dépassé le milliard d’écoutes sur Spotify. Quant à DJ Snake, il en compte trois. Ils font partis des artistes les plus écoutés au monde. On imagine sans mal le succès que pourrait avoir une nouvelle collaboration entre eux.