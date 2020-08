Dieudonné à lancé un business de vente de masques, il en fait la promotion ce qui est interdit en France !

Une pratique interdite par la France, qui souhaite à juste titre réserver les masques de protection au personnel soignant et aux personnes réellement atteintes du Covid-19.

Dimanche 29 mars, Dieudonné, habitué des polémiques, a tenu à faire la promotion de vente de masques de protection contre le Covid-19, dans une vidéo publiée sur son compte Youtube. Alors que le nombre de morts liés au coronavirus ne cesse d’augmenter en France, l’humoriste controversé a tenu à révéler à ses abonnés comment se procurer facilement des masques de protection via une énigmatique entreprise chinoise.

“Vous trouverez en lien de cette vidéo une entreprise chinoise, qui vous envoie les masques directement chez vous par DHL. Moi je les ai commandés, ce sont les meilleurs, des masques chirurgicaux, ils sont chinois”, affirme Dieudonné dans sa vidéo vue plus de 110 000 fois en seulement 24 heures.

Dans sa dernière vidéo, Dieudonné propose la vente de masques de protection contre le #covid19 via une énigmatique entreprise « chinoise ».

Dieudonné fait en réalité la promotion de l’entreprise de son fils

La vidéo du polémiste a été repérée et analysée par Tristan Mendès France, maître de conférences à l’université de Paris, spécialiste du numérique et fin connaisseur des rhétoriques complotistes. Tristan Mendès France est également à la tête du projet collectif Stop Hate Money de l’observatoire du conspirationnisme, lequel vise à empêcher le financement de la haine sur la Toile.

Ce maître de conférences a expliqué dans un long thread publié sur le compte Twitter de Stop Hate Money que l’entreprise basée à Hong Kong et dont Dieudonné fait la promotion s’appelle « Lee Import Export ». Cette société porte en réalité le même nom que l’entreprise du fils du polémiste, qui vend une cryptomonnaie régulièrement mise en avant dans les vidéos de Dieudonné : le Sestrel.

Des masques de protection contre le Covid-19, vendus trois fois plus cher que sur d’autres sites

Outre le fait que la vente de masques de protection en France représente désormais un délit depuis le décret du 23 mars -qui prévoit jusqu’à six mois de prison et 10 000 euros d’amende-, les masques proposés par Dieudonné dans sa vidéo sont vendus trois fois plus cher que sur d’autres sites.

Sur le site dont le polémiste vante les produits, ces masques de protection sont proposés à 1,20 euro pièce, contre généralement 0,40 euro ou moins sur Alibaba (équivalent chinois d’Amazon).

“Que ce soit ces masques ou cette cryptomonnaie, très polémique, très toxique, ce sont deux modalités qui permettent à la famille de Dieudonné de se faire de l’argent, sur des informations qui sont extrêmement floues, voire des choses qui relèvent un peu des fake news”, a ainsi commenté Tristan Mandès France lors du cycle de conférences Circles, organisé pour Le HuffPost et Boma France.

Le maître de conférences a également assuré auprès de nos confrères du HuffPost : “Je n’imagine pas que cette entreprise vende ces masques à perte pour des motifs d’aide à la population. Dieudonné fait la promotion de leur vente. (…) Il présente ça à ses centaines de milliers d’abonnés et l’expose aux centaines de milliers de vues que font ses vidéos. Dieudonné est l’unique porte-voix de cette entreprise en France. (…) En dehors de ça, l’entreprise n’a aucune existence. Et son site ne vend rien d’autre que ces masques. Cela pose de nombreuses questions.”