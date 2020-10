Diana de l’île de la Tentation serait en couple avec un fan de l’émission ? Confidences à TPMP

Cette ancienne candidate de télé-réalité est toujours active sur les réseaux sociaux et elle a connu son moment de gloire il y a de nombreuses années. Alors qu’elle était l’invitée de TPMP le 13 octobre dernier, Diana a fait quelques confidences concernant son passage dans ce programme. Sa venue a été encouragée dans le cadre de la série parodique La Flamme qui semble susciter un engouement conséquent auprès du public.

Diana n’est plus avec Brendon, mais un autre homme

Le concept de la série est simple, il est basé sur le programme le Bachelor. Les participants doivent alors trouver l’amour, mais il s’agit d’une série parodique. Vous n’avez pas à soutenir des candidats puisque ce sont des acteurs et des actrices qui ont accepté de se prêter au jeu. Vous avez donc les situations les plus drôles de la télé-réalité qui sont mises en avant et il n’en fallait pas plus pour que le public soit présent.

Le présentateur de La Flamme est Jonathan Cohen et il était aussi invité sur le plateau de TPMP aux côtés de Cyril Hanouna .

. Diana a décidé d’évoquer sa participation sans aucune retenue et elle a décidé de partager sa vérité concernant son couple.

Elle est donc avec un fan depuis près de 8 ans et elle a choisi le plateau de TPMP pour lui déclarer sa flamme.

Cyril Hanouna a toutefois été interpellé par cet homme de 18 ans son cadet. Toutefois, sa participation à l’île de la Tentation n’a pas été néfaste pour autant.

Diana raconte son histoire avec Julien

Au cours de l’émission, elle était en couple avec Brendon, mais ils ont décidé de se séparer. Elle a pu refaire sa vie avec ce fameux Julien que nous ne connaissons pas et son profil n’a pas été partagé. Ils partagent toutefois un quotidien commun depuis 8 ans, elle semble donc avoir trouvé la perle rare grâce à ce programme puisqu’il s’agit d’un fan. Les adeptes de TPMP ont été sous le charme de son récit et vous avez notamment des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.

Grâce à ce programme, elle a toutefois pu découvrir la vérité à propos de son couple et grâce à un reportage baptisé Révélations, elle a donc pu rencontrer ce fameux fan. Devant Cyril Hanouna, elle a toutefois précisé que, désormais, c’était elle qui était fan de lui. Une belle déclaration qui a suscité quelques applaudissements sur le plateau de Touche pas à Mon Poste.