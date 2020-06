Denis Brogniart : va-t-il quitter Koh-Lanta ? Il part d’une célèbre émission de TF1 et va en présenter une autre !

Ce samedi 20 juin, Denis Brogniart a affirmé quitter l’émission Automoto sur Instagram. Cela faisait 8 ans qu’il présentait chaque dimanche l’émission centrée autour des voitures et des motos. Dans sa vidéo publiée sur Instagram, il ne manque pas de faire un retour élogieux sur ces nombreuses années avec l’équipe d’Automoto.

Denis Brogniart : trop chargé, il quitte Automoto

Cependant, Denis Brogniart est bien trop chargé et ne peut plus tout animer. Il assure déjà Koh-Lanta où il part loin de la France pour les tournages pendant plusieurs semaines. De plus, il s’occupe également de la présentation de Ninja Warrior, de tous les grands événements sportifs diffusés sur TF1 et il est à l’affiche d’une nouvelle émission produite par Arthur : District Z.

Les tournages avaient été arrêtés pendant le coronavirus mais ils ont repris depuis le déconfinement. Entre l’aventure et le film d’horreur, District Z nous promet un jeu télévisé jamais vu sur nos écrans…

« Avec Koh-Lanta, Ninja Warrior, District Z et les grands événements de sport, je ne pouvais plus vous retrouver chaque dimanche matin. Merci et gratitude à toute l’équipe de cette institution qu’est Automoto » s’est-il ainsi exprimé.

Avec tous ces projets, Denis Brogniart est donc bien occupé et les fans d’Automoto pourront tout de même le retrouver sur TF1 dans de nombreux autres programmes. L’animateur a annoncé céder sa place à Jean-Pierre Gagick, qui assure déjà son intérim lorsqu’il est en déplacement hors France pour les besoins de Koh-Lanta.

Denis Brogniart : les fans sont soulagés qu’il ne parte pas de Koh-Lanta !

Les fans ont plutôt bien accueilli cette nouvelle et ont surtout eu peur qu’il parte de l’aventure Koh-Lanta ! Même si les téléspectateurs regardent l’émission en grande partie pour les candidats, ils ne s’imaginent pas Koh-Lanta sans Denis Brogniart. Le jeu d’aventures ne serait plus le même et on peut parier que la part d’audience ramenée par Koh-Lanta diminuerait sans lui.

D’autres abonnés Instagram approuvent sa décision, lui disant que « sa place se trouve dans l’aventure ». C’est vrai qu’entre Koh-Lanta, Ninja Warrior et District Z, le présentateur se spécialise vraiment dans les jeux sportifs et d’aventure.

Avant l’annonce de cette « mauvaise » nouvelle pour les fans d’Automoto, Denis Brogniart a surtout mis l’eau à la bouche aux fans de Koh-Lanta ! En effet, il a assuré que l’émission TV reviendrait sur leurs écrans à la rentrée 2020 et a un peu « teasé » le programme de la nouvelle saison.

Denis Brogniart : il en dit un peu plus sur la prochaine saison de Koh-Lanta

« Je peux vous dire que ça va encore remuer dans les chaumières ! Son démarrage sera du jamais-vu à Koh-Lanta. Les candidats ont été chamboulés. Certains téléspectateurs avaleront peut-être un morceau de pizza de travers en regardant » a-t-il ainsi déclaré à l’équipe du journal Le Parisien.

De quoi donner envie aux téléspectateurs… On se demande ce que la Production de TF1 a pu de nouveau inventer. Cette année, l’équipe de Koh-Lanta avait déjà innové en mélangeant des anciens de Koh-Lanta et des nouveaux aventuriers. Un jeu vidéo est également en cours de production. Qu’on-t-il imaginé pour la prochaine saison de Koh-Lanta ? On le saura très bientôt !

Denis Brogniart : on en sait plus sur sa nouvelle émission, District Z

On se pose également beaucoup de questions sur le nouveau jeu produit par Arthur et animé par Denis Brogniart, District Z. Le célèbre Jean Reno est d’ailleurs présent dans la bande annonce. Ce jeu est français mais la bande annonce est en anglais, ce qui perturbe les internautes ! En tous cas, le concept de District Z est étonnant.

Il surfe sur le succès de Walking Dead en proposant un tout nouveau concept de jeu télévisé autour des zombies.

On en sait déjà un peu plus sur le futur programme TV :

Un épisode durera deux heures et mettra en scène 6 célébrités

Les candidats intègrent une zone détenue par un milliardaire flou contrôlant une centaine de zombies

Ils vont devoir trouver le maximum de lingots d’or qui leur rapporteront de l’argent, sans être contaminés par les zombies

Les aventuriers vont donc devoir faire preuve de courage mais aussi d’unité

Les épreuves se passent aussi bien en intérieur qu’en extérieur

Nous n’avons actuellement aucune information quant aux potentiels candidats de l’émission et nous ne savons pas non plus la date officielle du premier épisode. En tous cas, on a hâte de voir ce que ça peut donner, surtout avec Denis Brogniart !