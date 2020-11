Denis Brogniart se moque très ouvertement de Donald Trump sur les réseaux sociaux, et sa sentence est irrévocable !

Il faut dire que Denis Brogniart, qui anime actuellement l’émission de télé-réalité Koh-Lanta sur TF1, ne se gêne pas pour poster encore et toujours de nouvelles photos sur les réseaux sociaux.

Denis Brogniart poste un montage photo avec l’ancien président Donald Trump !

Ces tous derniers jours, le peuple américain attendait avec une très grande impatience les résultats des élections présidentielles qui mettaient beaucoup de temps à arriver. Le président Donald Trump avait par ailleurs d’ores et déjà annoncé sa victoire dès la fin des votes, ne souhaitant pas compter tous les votes qui avaient été réalisés par correspondance. Mais malheureusement, la loi américaine permet bien de compter ces voies, et ces dernières auront bien permis de faire peser la balance du côté de son rival : Joe Biden ! Face à ce retournement de situation, il n’en a pas fallu plus aux internautes pour réaliser des montages photos sur les réseaux sociaux. En effet, comment ne pas avoir envie de se moquer de Donald Trump face à son arrogance appréciée par certains ?

Et bien la candidate Amel qui avait gagné Koh Lanta par le passé ne s’est pas privée de fêter la défaite de Donald Trump avec un message plutôt amusant sur Instagram, et qui a récolté de nombreux likes. Sa publication a si bien fonctionné qu’elle a même été repérée par Denis Brogniart que l’on peut voir sur le cliché, qui est bien évidemment un photo montage très habilement réalisé.

Donald Trump vit sa défaite aux présidentielles comme une élimination de Koh Lanta !

En effet, après avoir vu cette publication, l’animateur phare de Koh Lanta a partagé la publication à son tour sur les réseaux sociaux pour s’amuser de la situation plutôt épineuse pour l’ancien président des Etats-Unis. Dans chaque épisode de Koh-Lanta, des co-équipiers sont chargés chaque semaine d’éliminer un des membres de leur équipe. A la fin du vote, le perdant se doit de rejoindre Denis Brogniart pour qu’il éteigne son flambeau. Une symbolique très forte qui marque la fin de l’aventure Koh Lanta pour chaque équipier qui est éliminé.

La photo, qui a d’ores et déjà été likée par près de 100 000 personnes, a fait un véritable carton sur les réseaux sociaux. L’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, se voit en effet sur ce cliché comme éliminé de l’aventure par tous ses co-équipiers : les habitants des Etats-Unis. L’analogie est plutôt habile et a de quoi faire sourire, mais en revanche elle ne devrait certainement pas faire plaisir au principal intéressé : Donald Trump !

Pour autant, il y a bien peu de chances pour que ce dernier réagisse, bien qu’il soit très souvent présent sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. Du côté des commentaires, on retrouve plutôt des réactions amusantes, et assez peu de messages pro-Trump qui pourraient gâcher la fête.

En effet, dans les rares messages que l’on peut lire, on peut voir des internautes accuser clairement Denis Brogniart de faire de la propagande politique. Il est vrai que l’on peut se demander si l’animateur emblématique de TF1 aurait fait la même chose avec Joe Biden, ou s’il serait prêt à réaliser un montage photo similaire avec les prochaines élections présidentielles françaises. On imagine mal en effet voir le même cliché avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ou d’autres hommes et femmes politiques…