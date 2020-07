Denis Brogniart (Koh-Lanta) : il réagit à la mise en garde d’un internaute. L’animateur ne se laisse pas faire !

Denis Brogniart est un animateur français très connu et apprécié par le Grand Public. A 53 ans, il présente avec talent l’émission Koh-Lanta et le programme Automoto. Très proche de sa communauté, il alimente régulièrement son compte Instagram.

Denis Brogniart : il partage ses prouesses sportives sur Instagram

Cette année, Koh-Lanta a été particulièrement suivi et il a donc décidé de proposer quelque chose de particulier aux fans de l’émission : des lives avec les candidats du jeu d’aventure. Denis Brogniart a donc interrogé tous les aventuriers un à un, fait un retour sur leur parcours et leur a posé des questions. Cette initiative a été très bien accueillie et il a enregistré de très bons résultats en matière de vues.

Ce n’est un secret pour personne, Denis Brogniart est un grand sportif, runner et amateur de cyclisme. Il a un niveau très élevé et cela se voit avec son physique irréprochable. Il aime donc partager ses scores après ses sorties à vélo et ses footings. Dernièrement, il a montré à ses abonnés Instagram le parcours qu’il avait fait en courant. Il a donc fait plus de 9km en moins de 50 minutes !

Denis Brogniart : un internaute le met en garde

Sous cette publication, un internaute le met cependant en garde. Il explique qu’il faut être vigilant quand on divulgue ce genre d’information sur les réseaux sociaux car cela donne des indices sur le l’adresse de Denis Brogniart…

L’animateur a répondu qu’il n’y avait pas de risque car il ne partait pas de chez lui. Bien que cela soit vrai, il est certain que quelques personnes mal intentionnées pourraient revenir sur les lieux de la course pour le voir. Mais Denis Brogniart n’a pas eu cette mésaventure pour l’instant.

Il faut dire que rien ne l’atteint plus. L’animateur de TF1 a l’habitude de recevoir des commentaires désobligeants. Pendant le confinement, il avait posté une photo de lui sur un vélo électrique pour montrer qu’on pouvait continuer à faire de l’exercice même sans accès à l’extérieur.

Sur la vidéo partagée, il est habillé avec un short à bretelles caractéristique des cyclistes. Ça n’a pas manqué, plusieurs personnes se sont moqués de son accoutrement sportif car ils n’ont pas l’habitude d’en voir…

Les réseaux sociaux, temples des insultes et menaces en tous genres

Mais ce n’est pas Denis Brogniart qui est le plus touché par les critiques. Quelques commentaires négatifs lui ont été adressés mais ce n’est que très rare. En effet, les candidats de Koh-Lanta sont eux beaucoup plus touchés par la haine des internautes.

Alexandra, Inès et Régis sont ceux qui en ont le plus souffert. Ils ont reçu des insultes et même des menaces. C’est allé très loin avec Régis et Alexandra dont les enfants ont été menacés. La police a même décidé de faire des rondes plus régulières autour du domicile de Régis. Inès a confirmé récemment que les poursuites étaient en cours et que ceux qui l’insultaient et la menaçaient vont être inquiétés par la justice.

Naoil a été attaquée quant à elle après son choix d’emmener Inès en finale au lieu de Claude. Pourtant, comme Denis l’a bien dit, la plupart des personnes aurait fait ce choix pour remporter la victoire et les 100 000€. La pauvre Naoil, enceinte, a reçu un flot d’insultes en tous genres sur tous les réseaux sociaux.

Koh-Lanta : plusieurs candidats harcelés

Cette année, les aventuriers de Koh-Lanta ont particulièrement été sujets aux insultes et menaces. Denis Brogniart parlait d’une année exceptionnelle avec des taux d’audience record, ce qui veut dire qu’il y avait davantage de téléspectateurs. Forcément, plus de public induit de plus fortes réactions sur les réseaux sociaux… Le problème réside dans le fait que de nombreuses personnes ne comprennent par que leurs mots ont des conséquences.

Certains se sentent protégés derrière leurs écrans et ne pensent pas que leurs commentaires peuvent à se point atteindre les cibles visées. Toutes les célébrités le vivent : stars de télé-réalité, chanteurs, acteurs, animateurs… personne n’y échappe. Même des candidats de jeux télévisés comme les 12 coups de midi sont visés ! Eric, le maître de midi actuel, ne supporte d’ailleurs pas ce qu’il lit sur lui, notamment sur Twitter où les messages sont très virulents.

Maeva Ghennam, candidate des Marseillais, a également poussé un coup de gueule quand des fans ont trouvé son adresse. Elle a été victime de plusieurs cambriolages et, selon elle, ce sont des abonnés Snapchat qui les ont orchestrés.

Avec les réseaux sociaux, tout peut vite aller très loin et l’internaute a bien fait de prévenir Denis Brogniart sur son compte Instagram.