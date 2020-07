Denis Brogniart annonce qu’il part d’une émission mythique de TF1, les fans ont peur pour Koh Lanta

Vous le savez sans doute, Denis Brogniart est très pris, car il n’est pas seulement aux commandes de Koh Lanta dont les audiences cette année ont été incroyables. Il s’occupe également d’Automoto, de Ninja Warrior et même de District Z. De ce fait, il était clairement difficile pour l’animateur de continuer sur cette voix et il a été contraint de prendre une terrible décision qui a notamment plongé les fans comme moi dans une certaine tristesse. Le présentateur a reconnu qu’il ne pouvait plus être au rendez-vous.

C’est la fin d’Automoto pour Denis Brogniart

Nous sommes tout de même rassurés, car cette annonce assez triste ne concerne pas Koh Lanta. Il est toutefois difficile d’envisager l’avenir de ce jeu sans Denis Brogniart qui est aux commandes depuis de nombreuses années. Il apporte un véritable rythme et il est indissociable de ce programme. Il sera toujours au rendez-vous pour Ninja Warrior ou encore District Z, mais vous ne pourrez plus le découvrir dans Automoto. L’émission était proposée le dimanche matin, elle n’est pas supprimée pour autant, car le présentateur a un successeur.

C’est Jean Pierre Gagick qui sera au rendez-vous le dimanche matin sur TF1 pour la présentation d’Automoto .

. Denis Brogniart était tout de même présent depuis 8 ans et les passionnés de bolides s’étaient forcément habitués à sa présentation.

Il espère que son successeur aura autant de bonheur à présenter que lui au cours de ces dernières années.

Il reconnaît tout de même qu’il ne pouvait plus être présent à cause des autres émissions qui prennent forcément du temps.

D’ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais une nouvelle saison de Koh Lanta sera présentée à la rentrée et l’annonce est officielle puisque Denis Brogniart a partagé la nouvelle sur son compte Instagram. Cette édition 2020 avec des héros a permis au programme de renouer avec le succès et il y a de grandes chances pour que les prochains épisodes soient aussi intéressants.

Denis Brogniart a voulu rassurer tous les fans

Bien sûr, l’annonce de Denis Brogniart a été choquante pour certains internautes. L’arrêt d’Automoto a été pris comme les prémices à d’autres situations du même genre. Il a donc voulu apporter quelques précisions notamment en affirmant qu’il arrêtait cette émission le dimanche matin, car il devait se consacrer un peu plus à d’autres programmes dont Koh Lanta. Vous le verrez toujours à la présentation de ce jeu d’aventure qui a marqué les Français depuis tant d’années. Denis Brogniart affirme qu’il sera toujours au rendez-vous notamment pour cette émission qui a permis de renouer avec de belles audiences alors que les tendances étaient à la baisse ces dernières années.

Via une vidéo, Denis Brogniart a affirmé qu’il ne quittait pas Koh Lanta, si c’était le cas, ce serait sans doute la fin de ce programme. En effet, des Français regardent surtout cette émission puisque Denis Brogniart est incontestablement le meilleur. Il serait clairement difficile d’envisager la suite sans lui. Il précise à tous les fans qu’il ne faut pas stresser, vous le retrouverez bien à la rentrée avec la nouvelle saison de Koh Lanta qui ne sera pas la dernière. Au vu du succès apporté avec l’équipe de Moussa, Claude, Naoil ou encore Inès Loucif, il y a de grandes chances pour que le casting soit déjà en route pour l’année prochaine.

Koh Lanta est donc l’émission phare de la chaîne principale qui peut aussi compter sur les 12 Coups de midi du lundi au dimanche. Vous pourrez continuer à la regarder avec ce présentateur, car c’est celle avec les bolides qui est donc reléguée aux oubliettes, mais comme nous l’avons précisé, il y a un remplaçant.