Delphine Wespiser : ses fans ont très chaud en découvrant les nouvelles photos de l’ex Miss sur Instagram !

View this post on Instagram

Coucou les copains ! 🙋🏻‍♀️ Il est temps pour moi de répondre aux nombreuses interrogations dont vous me faites part depuis quelques semaines concernant ma rentrée sur TPMP … Je vous confirme que ma présence ne sera plus d' actualité dans l'équipe de #tpmp pour cette saison. Après avoir beaucoup appris et découvert en compagnie de BABA et de ses collaborateurs , l'instantanéité du direct pur , l'art de la repartie et la science du buzzz perpétuel je suis heureuse de m'orienter vers des projets télévisuels différents mais tout aussi passionnants. Un immense merci à CYRIL HANOUNA et son équipe pour cette fructueuse collaboration ainsi que tous les techniciens et la direction de @c8lachaine. Tous mes vœux de réussite pour cette 10 ème saison ! À très bientôt 📺 ❤️