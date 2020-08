Décès d’Aaliyah : les albums pourraient enfin arriver en streaming

Il y a 19 ans, les fans d’Aaliyah apprenaient son décès alors qu’elle était en pleine gloire. À l’époque, elle était très jeune et elle succombait à un crash d’avion. Rapidement, tous les passionnés de sa musique avaient été attristés d’apprendre que leur artiste avait perdu la vie. Elle était une vraie icône dans le secteur du R&B et elle est toujours citée comme une chanteuse très connue pour les années 90. Les fans pourraient alors se réjouir puisque les titres sont susceptibles d’arriver prochainement en streaming.

Today, on the 19th anniversary of #Aaliyah's death — the Aaliyah Estate announced that its in talks to bring the R&B icon's music to streaming services "in the near future." https://t.co/IMeq94OLY1 — billboard (@billboard) August 25, 2020

Tous les albums d’Aaliyah ne sont pas disponibles

La jeune femme a eu l’occasion de sortir trois albums et deux sont totalement absents des plateformes de streaming. Seuls ceux qui ont pu acheter les albums peuvent donc écouter les dernières musiques de cette star internationale. Le magazine Variety montre qu’il y a toutefois des problèmes au niveau de la gestion de son oeuvre puisque l’exploitation semble être parsemée. De ce fait, tous les albums ne peuvent pas être disponibles sur les différentes plateformes de streaming.

Today we remember the life #Aaliyah. She would’ve turned 41 today. What’s your favorite song of hers?👇🙏 #RIPAaliyah pic.twitter.com/dGIo9wZuhf — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) August 25, 2020

Il faut savoir que les trois albums ont été proposés par l’oncle d’Aaliyah avec la maison de disque Blackground Records .

. Il y a toutefois un problème de taille puisque les trois albums sont par contre disponibles sous des labels différents.

C’est à cause de cette différence que les titres ne peuvent pas être proposés immédiatement sur les plateformes de streaming.

Aaliyah's music is coming to streaming services soon, according to her estate 🙏 🕊️https://t.co/Y4EI3tabCo — XXL Magazine (@XXL) August 25, 2020

Un message sur les réseaux sociaux a toutefois capté l’attention des fans d’Aaliyah. En effet, les abonnés à Spotify, Apple Music ou encore Deezer pourraient avoir l’occasion d’écouter tous les titres depuis ces plateformes de streaming. Les héritiers ont alors pris la parole sur le Web via le compte Twitter officiel de la jeune femme qui était âgée de 22 ans lors du crash. Les discussions ont donc commencé entre les différents acteurs afin de planifier une sortie prochaine sur ces fameuses applications. Il ne faut pas oublier que ces dernières sont devenues incontournables dans le monde de la musique, d’où l’intérêt d’être présent. Les labels ont également pris part à toutes les discussions et les héritiers reviendront sans doute prochainement pour partager la décision.

Les fans attendent cette sortie depuis très longtemps

Les fans d’Aaliyah sont donc comblés si toutefois les discussions se déroulent dans les meilleures conditions. Pour l’instant, nous ne connaissons pas l’issue de ces rencontres, mais les passionnés de son catalogue ont largement pris la parole sur les réseaux sociaux. En effet, ils rêvaient depuis très longtemps que les musiques soient disponibles sur les différentes plateformes de streaming. Aujourd’hui, lorsque vous souhaitez écouter un titre de votre artiste préféré, vous aurez le réflexe de dégainer une plateforme comme Spotify.

À l’époque, il fallait absolument acheter des CDs, mais ce temps est pratiquement révolu puisque tout se déroule sur le web grâce à un abonnement. De ce fait, pour qu’une nouvelle génération puisse connaître les albums d’Aaliyah, il serait grandement judicieux que l’ensemble du catalogue soit disponible via ces applications. Bien sûr, les labels émettent souvent des doutes, mais la visibilité reste très importante. La situation s’avère aussi complexe puisque les trois albums ne sont pas sortis avec les mêmes partenaires. Il faut alors prendre l’avis de chacun et, si un label décide de sortir un exemplaire, l’autre peut refuser, ce qui serait finalement assez incohérent. Croisons donc les doigts pour que les discussions soient positives.