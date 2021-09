Dean Berta Viñales : Un jeune ado pilote de course décédé à la suite d’un accident pendant le Mondial Supersport 300… Quelle tragédie !

Ce week-end, c’est un deuil qui vient frapper la communauté des amateurs de moto. En effet, le samedi 25 septembre 2021, Dean Berta Viñales un jeune pilote est décédé. Cela s’est produit suite à un tragique accident survenu pendant la première course du Supersport 300. Il n’était âgé que de 15 ans !

Une bien mauvaise période pour les adeptes de course à moto

🇪🇸🏍 DÉCÈS | Le pilote de moto Dean Berta #Viñales est décédé après un #accident lors d’une course à l’âge de 15 ans. (L’Equipe) #RIP pic.twitter.com/lo3Jja42HD — Conflits France (@ConflitsFrance) September 25, 2021

Chaque corps de métier présente des risques et des dangers. Toutefois, il y en a quelques-uns qui semblent plus risqués que d’autres. C’est la conclusion que l’on pourrait tirer face à la succession d’événements tragiques qui frappent les amateurs de moto. En effet, il y a quelques mois, la communauté pleurait le décès d’un pilote de 19 ans. Il s’agissait de Jason Dupasquier. Il est décédé à la suite d’un accident pendant les qualifications du Grand Prix d’Italie de Moto3. Le drame s’est produit sur le circuit du Mugello.

Plus tard, plus précisément le 25 juillet 2021, c’est Hugo Millan qui perd la vie. Le jeune pilote de 14 ans à peine fait une chute mortelle lors d’une course pour la Coupe européenne des talents. Il laisse derrière lui une famille dévastée. Aujourd’hui encore un autre jeune prodige de la moto part trop tôt. Il s’agit de Dean Berta Viñales, âgé de 15 ans seulement. Il est décédé ce samedi 25 septembre 2021. Il participait à la première course en Mondial Supersport 300. L’évènement avait lieu sur le circuit de Jerez, en Espagne.

C’est lors de cette première course que Dean Berta se retrouve impliqué dans un grave accident. Malheureusement, il succombe à ses blessures, et laisse la communauté une nouvelle fois en deuil. Son décès est annoncé dans un communiqué officiel sur Twitter. La communauté WorldSBK a exprimé son soutien à la famille du jeune pilote et lui a rendu un émouvant hommage.

Un tragique accident qui restera gravé dans les mémoires

Dean Berta Vinales, le cousin de Maverick, est décédé ce samedi à Jerez à la suite d’un accident lors de la première course en Mondial Supersport 300. Il avait 15 ans https://t.co/PiQtqtsSY2 pic.twitter.com/ziP4iFpCMh — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 25, 2021

L’accident qui a coûté la vie au jeune Dean Berta était assez impressionnant. Le pilote de 15 ans débutait la course au guidon d’une Yamaha R3. A peine quelques minutes plus tard, un accident que l’on pourrait qualifier de spectaculaire survient. En dehors du jeune disparu, plusieurs autres pilotes étaient impliqués. Il s’agit de Daniel Mogeda, Alejandro Carrion, Harry Khouri et Yeray Ruiz.

Suite à cet événement, la compétition a été immédiatement interrompue. L’équipe de secours est intervenue sur la piste pour administrer les premiers soins aux victimes. Dean Berta a lui aussi été pris en charge, avant d’être transporté à l’hôpital le plus proche. Malheureusement, il meurt quelques heures plus tard. Ce jeune pilote d’origine espagnole était un espoir de la moto, promis à un brillant avenir. Il est parti trop tôt, et n’aura pas la chance de réaliser son rêve.

L’annonce de son décès a suscité une grande vague d’émotion au sein de la communauté. De nombreux amateurs du monde de la moto ne cessent d’envoyer des messages de soutien et pour rendre hommage au jeune disparu.