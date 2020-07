Davy Sardou en faillite à cause du confinement prolongé ! Il parle pour la première fois !

Cette annonce a été désastreuse pour de nombreuses personnes et notamment celles au chômage technique. Il faut aussi noter que des entreprises n’arrivent plus à faire face aux dettes et Davy Sardou semble se retrouver dans une situation aussi problématique.

Le fil de Michel a donc décidé de partager sa colère.

La famille Sardou est de nouveau touchée par les difficultés

Davy Sardou ne connaît pas l’avenir et il espère que la situation pourra s’arranger, mais pour l’instant, il n’a pas le sourire. En effet, il s’inquiète forcément puisque le confinement est prolongé jusqu’au 11 Mai, soit un mois de plus par rapport aux prévisions. Une seconde décision a été problématique, car les ERP ne pourront pas ouvrir leurs portes après cette date. Seules les écoles et les crèches auront la permission d’accueillir les élèves.

Les établissements qui reçoivent du public comme les commerces sont invités à fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre .

. En parallèle, ce sont les festivals qui sont également dans une période difficile, car les rassemblements sont impossibles jusqu’aux 15 Juillet environ.

Les acteurs ne peuvent donc pas travailler, l’argent n’est pas versé sur les comptes et les difficultés se multiplient.

Davy Sardou a décidé de partager un coup de gueule qui n’a pas trouvé d’écho du côté du gouvernement, mais il a toutefois pu profiter du soutien des internautes.

Et sinon les artistes qui ne sont pas intermittents (comme moi), on fait comment ? Sans tournages, sans théâtres, sans festivals, sans aides, mais avec toujours, les mêmes charges à payer ?

Comment s’en sortir sans argent ?

Si les revenus n’arrivent plus sur le compte bancaire, les dettes sont toujours présentes et les versements sont aussi au rendez-vous. Dans ce cas de figure, il est difficile d’envisager la sortie du tunnel. Seules les personnes qui auront des économies confortables pourront éventuellement s’en sortir, mais les autres devront envisager la faillite. Pour l’instant, Davy Sardou n’a pas évoqué la suite des évènements, mais la situation ne devrait pas s’améliorer dans les prochaines semaines. Les tournages des films et des séries ne reprendront pas avant la mi-juillet si le coronavirus a bien sûr disparu. Le gouvernement peut alors prolonger à nouveau le confinement si la situation le demande.

Certains pensent que la situation sera terminée le 11 Mai prochain, mais la réalité sera clairement différente. En effet, si au mois de Mai le Covid-19 est toujours aussi problématique et si le contexte n’est pas maîtrisé, il y a de grandes chances pour que le gouvernement prenne d’autres décisions concernant le confinement. Lors de son allocution, Emmanuel Macron a pu le préciser, le but n’est pas de reproduire ce que la Chine peut vivre. Le confinement a été levé et les cas ont à nouveau été déclarés. Le président de la République souhaite alors se débarrasser de ce virus au plus vite, mais les acteurs comme Davy Sardou n’ont pas forcément de nombreuses solutions pour s’en sortir. Son cri de détresse restera alors sans écoute du côté de l’exécutif.