David Guetta : en infraction, la maison de la mère de ses enfants pourrait être démolie !

Cathy Guetta a fait l’objet d’un article dans un journal espagnol baptisé Diario de Ibiza, il mentionne alors le manque d’autorisations concernant la maison de l’ancienne conjointe de David Guetta. L’ancien couple s’affichait il y a quelques jours lors des manifestations à Londres contre les violences policières et le racisme. Ils étaient en compagnie de leur enfant et la mère de famille avait fait part de sa grande fierté. Ils avaient donc fait la Une de la presse people dans le monde entier, mais désormais c’est une autre affaire qui s’invite dans les journaux et elle peut être assez problématique.

Pourquoi Cathy Guetta pourrait-elle perdre sa maison ?

Il faut savoir que pour la construction d’une maison ou un aménagement spécifique, voire un agrandissement, vous devez avoir des autorisations. Cela est valable en France, mais également dans d’autres pays. De ce fait, il est préférable de respecter un cahier des charges très précis même à Ibiza, une destination connue pour ses fêtes notamment au cours des vacances d’été. Le journal mentionne donc cette problématique des autorisations, car Cathy Guetta aurait fait quelques aménagements sans finalement avoir la permission. Bien sûr, ce sont des données qui n’ont pas été validées par David ou Cathy Guetta, il faut alors les prendre avec des pincettes.

La maison de Cathy Guetta pourrait être démolie si toutefois cette information se confirme .

. Selon Gala, celle qui est connue pour ses fêtes extraordinaires à Ibiza aurait réalisé des travaux avec un sous-sol, des terrasses, une extension…

Les autorités compétentes n’auraient donc pas été informées de ces aménagements et sans les autorisations, il serait impossible d’envisager un tel chantier.

Le journal espagnol note qu’il y a un autre problème puisqu’une partie de la maison, celle où les aménagements ont été réalisés serait sur un terrain décrit comme une terre rurale commune.

Nouvelles neuves du monde: Construite à Ibiza sans qu’aucun permis de construire n’ait été approuvé, la villa Titanium de 2500 mètres carrés de Cathy Guetta va être détruite https://t.co/uBA0zU1717 — Mel Mendelewitsch (@MelnyMendel) June 20, 2020

Cathy Guetta aura-t-elle une amende d’un million d’euros ?

Si l’information est validée, la partie concernée devrait être supprimée et les frais de démolitions seraient de 30 000 euros. Toutefois, Cathy Guetta perdrait une partie de sa demeure, mais elle devrait aussi payer une amende qui serait d’un million d’euros. Il faudra alors patienter pour savoir si cette information assez dramatique se confirme. Un projet de démolition aurait été proposé en 2018, mais l’affaire est connue apparemment seulement maintenant, car il aurait été rendu public. Ce serait la Direction Générale des Ressources Hydrauliques d’Ibiza qui serait à l’origine du partage. Il est judicieux de préciser que cette affaire n’est pas la seule, car des personnes dans le monde entier sont parfois contraintes de payer une amende et elles perdent ainsi leur construction puisque les règles n’avaient pas été suivies à la lettre.

Ibiza est la terre promise de la famille Guetta puisque David et Cathy ont excellé lors de l’organisation des soirées et ce sont de nombreux touristes qui se massent pratiquement tout au long de l’année pour se déhancher sur le dancefloor. Les deux stars ont des habitudes notamment au cours de l’été et si vous prenez un billet d’avion, vous n’aurez aucune difficulté pour les découvrir. Ensemble, ils ont eu deux enfants que vous pouvez notamment découvrir sur les photos publiées par Cathy et David Guetta lors de la manifestation à Londres. Ils ont une fille de 12 ans prénommée Angie et un garçon de 16 ans qui se nomme Tim Elvis. Vous pouvez aussi les retrouver sur les réseaux sociaux puisqu’ils partagent souvent des contenus.