Danse avec les stars : exclusif, le nouveau casting a fuité, on vous raconte tout

C’est désormais officiel, et on peut dire que les fans n’avaient plus qu’une hâte en voyant la toute nouvelle saison de l’émission Danse avec les stars annoncées sur TF1. En effet, on peut dire clairement que la crise sanitaire liée au coronavirus aura malheureusement pu marquer un très gros coup d’arrêt de cette émission, et cela a pu parfois jouer des tours à certains français qui attendaient avec la plus grande impatience de voir de nouvelles émissions de Danse avec les stars. A l’heure où les réseaux sociaux s’enflamment dès les premières annonces, on peut dire que quand on a pu lire les premiers noms de l’émission fuiter en plein direct sur le web et dans la presse, certains d’entre eux sont alors devenus complètement dingues.

Mais heureusement, il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner certains fans de l’émission Danse avec les stars qui ne se sont pas trop enflammés et qui préfèrent voir de quoi seront capables les futurs danseurs de l’émission. Pour pouvoir le savoir, il va néanmoins falloir être très patient, car la diffusion du programme va devoir attendre encore quelque temps. Mais en attendant, nous avons pu découvrir en exclusivité le nouveau casting qui devrait faire beaucoup de bruit dans les prochaines semaines, c’est le moins que l’on puisse dire !

Qui seront les participants à la prochaine saison de Danse avec les stars ?

Si comme de plus en plus de français, vous attendez avec la plus grande impatience de pouvoir voir la toute nouvelle saison de Danse avec les stars, alors vous allez être vraiment très surpris de voir le casting qui reste assez original, c’est le moins que l’on puisse dire. On se souvient notamment des toutes premières émissions qui avaient fait beaucoup parler d’elle, et bien plus récemment de l’apparition de la chanteuse Shy’m qui avait pu faire vraiment beaucoup de bruit.

Mais après une absence très remarquée de deux ans, il n’en a pas fallu plus aux fans de Danse avec les stars pour pouvoir se précipiter sur les personnalités qui vont se retrouver sur le petit écran très bientôt…

Wejdene

La chanteuse mythique Wejdene sera bel et bien présente dans la prochaine saison de Danse avec les stars comme on a pu le lire ici et là dans les prochaines rumeurs. Espérons qu’elle pourra danser sur son album 16 qui a fait un très gros carton il y a de cela quelques mois à peine !

Lucie Lucas

La comédienne Lucie Lucas ne cesse de faire parler d’elle, et on devrait pouvoir apprécier de la voir dans une nouvelle émission comme Danse avec les stars, c’est le moins que l’on puisse dire ! Avec des prises de paroles assez tranchées, on peut dire que personne ne s’attendait à ce qu’elle participe à cette émission.

Tayc

C’est clairement la grande surprise de cette saison : on ne pense pas pouvoir entendre parler de Tayc dans Danse avec les stars et cette fois-ci cela pourrait bien être le côté piquant et original que tout le monde attendait cette année…

D’autres surprises à venir…

Bien évidemment, on sait que d’autres surprises sont à venir, et pour pouvoir le savoir il va falloir être très attentif ces prochaines semaines, car le casting risque d’être encore très pimenté !