Danse avec les stars 2021 : Que deviennent Lola Dubini, Aurélie Pons et Tayc ?

Ce vendredi 24 septembre, le deuxième prime de « Danse avec les stars » a été riche en rebondissements. Dès le début, Lola Dubini et son partenaire ont été éliminés. De son côté, Aurélie Pons a fait une chute en pleine émission. Par contre Tayc a brillé par sa performance et s’est montré au top niveau.

Danse avec les stars : l’émission revient pour de nouvelles aventures

L’émission « Danse avec les stars » a connu une pause de deux ans à cause du coronavirus. Heureusement, elle est finalement de retour et promet de belles aventures aux participants et au public. Lors du premier prime qui a eu lieu le vendredi 17 septembre, c’est Lââm qui a été éliminée.

Cette semaine, l’émission a accueilli pour le deuxième prime, sept autres personnalités. Il s’agit de Aurélie Pons, Tayc, Gérémy Crédeville, Lola Dubini, Dita von Teese, Michou et Vaimarama Chaves. Ils ont tenté de séduire le jury, mais tous n’ont pas eu la chance de gagner une place pour la suite de l’aventure. En effet, lors de cette manche, Lola Dubini n’a pas obtenu une note suffisante pour continuer le programme. Elle a donc été éliminée suite à sa prestation avec son partenaire, Joël Luzolo.

Aurélie Pons fait une chute en plein danse

Pour sa participation à cette saison de « Danse avec les stars », Aurélie Pons a bénéficié des précieux conseils de ses pairs. Clément Rémiens et Terrence Telle l’ont tous les deux aiguillés. En plus, la jeune femme a fait en sorte de suivre les directives de son cavalier, Adrien Caby. Le couple fait une prestation admirable sur scène, au rythme d’un tango argentin très apprécié.

Malheureusement, Aurélie Pons fait une chute qui lui coûte la victoire. A la fin de la prestation, le duo obtient de très beaux compliments de la part du jury. Chris Marques a trouvé leur danse géniale, tandis que Jean Paul Gaultier les a trouvés élégants et sexy. Aucun des membres du jury n’a pourtant buzzé pour le couple. Ils obtiennent au final un total de 27 points.

Tayc fait un carton lors de son passage

S’il y a bien un candidat qui a brillé par sa prestation sur « Danse avec les stars », c’est Tayc. Il avoue que son rêve était de danser avec Fauve Hautot. Coup de chance, son souhait est exaucé. Le jeune chanteur n’est pas habitué à la danse de salon. Toutefois, il est bien déterminé à donner le meilleur de lui-même.

Pour sa prestation il porte une chemise en soie ouverte qui dévoile sa musculature parfaite. Avec sa partenaire, ils dansent sur une musique rythmée de style samba. Le jury est tout de suite impressionné. Fauve Hautot est une pro, mais Tayc est bien celui qui menait la danse. Jean-Paul Gaultier a même fini par se lever sur son pupitre. François Alu quant à lui s’est exclamé : Tayc tu as mis le feu. Le couple décroche donc une place de choix pour la semaine prochaine. La suite de l’aventure promet d’être pleine de surprises !