Daniella Alvarez : un corps de rêve mis en valeur avec ces incroyables photos !

Daniella Alvarez a été frappée de plein fouet par une dramatique situation puisque la jeune femme a été amputée.

Elle n’a pas souhaité se laisser abattre puisqu’elle a partagé un message bouleversant, encourageant et surtout très fort à ses fans.

Elle n’hésite pas non plus à poser avec sa jambe amputée, car il s’agit d’une étape pour accepter cette nouvelle silhouette. Daniella Alvarez a eu des commentaires élogieux de fans qui ont souhaité insister sur sa beauté. Ils ont ainsi révélé que même avec cette amputation, elle était toujours aussi belle.

Les petites tenues de Daniella Alvarez

Le compte Instagram est coloré, un peu comme sa personnalité puisqu’elle semble être fraîche et très enjouée. Daniella Alvarez a aussi partagé des moments douloureux avant et après cette opération. Cette dernière a été nécessaire pour amputer sa jambe à cause d’un problème. Elle a donc voulu partager des clichés de sa nouvelle silhouette pour montrer qu’elle aimait toujours autant son corps et elle n’a pas l’intention de se laisser abattre par cette situation.

Daniella Alvarez a été hospitalisée dans un premier temps pour une opération assez bénigne, mais les médecins ont rapidement trouvé un problème .

. En effet, l’ancienne candidate de Miss Univers a été la cible de complications et l’amputation était alors indispensable pour sa survie.

Daniella Alvarez avait donc le choix entre un pied qu’elle ne pourrait pas utiliser comme elle le voulait et une prothèse.

La jeune femme a opté pour la seconde hypothèse, cela lui permet de bouger comme elle le désire même s’il n’est pas facile d’évoluer avec une prothèse. En effet, les témoignages partagés par les blessés de guerre par exemple sont assez effroyables à cause de ce membre fantôme. Votre cerveau n’arrive pas apparemment à intégrer le fait que la jambe n’est plus là, ce qui peut occasionner des douleurs très vives. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur Daniella Alvarez et son quotidien, il est possible de se connecter sur son compte Instagram. Depuis son opération, il est moins mis à jour, mais elle propose tout de même des stories.

Le compte de Daniella Alvarez respire la bonne humeur

Si vous parcourez le compte de la jeune femme, vous pourrez réellement constater qu’il est coloré et surtout vitaminé. Elle semble toujours être de bonne humeur et elle n’hésite pas à dévoiler son corps très sympathique avec un ventre très plat. Ce dernier est souvent apprécié par les femmes qui se fixent alors un but précis. En effet, lorsque les vacances d’été approchent à grands pas, le Summer Body est largement préparé avec plus ou moins de difficultés. De ce fait, les photos de Daniella Alvarez peuvent clairement encourager toutes celles qui ont l’intention de perdre des kilos comme ce fut le cas pour Amel Bent. Les célébrités sont désormais très proches de leurs fans grâce aux réseaux sociaux et aux applications comme Instagram.

Vous êtes en mesure de partager des clichés comme Daniella Alvarez ou encore des vidéos et même des stories. Ces stars peuvent ainsi garder le contact rapproché avec ces abonnés, cela permet aussi de les fidéliser le plus possible. N’hésitez pas à parcourir le compte de l’ancienne candidate de Miss Univers, vous pourrez certes découvrir son corps de rêve, mais également son courage, sa force et sa détermination, des traits de caractère qui pourraient largement être inspirants.