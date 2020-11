Cyril Hanouna victime d’un petit accident vestimentaire, le pantalon a craqué en plein direct

Vous avez déjà pu découvrir quelques accidents vestimentaires à l’antenne avec notamment Jean-Michel Maire. Ce dernier avait perdu son pantalon alors qu’il faisait quelques sauts, les images avaient tourné en boucle à l’époque sur les réseaux sociaux. Bernard Montiel a également eu des problèmes puisque son pantalon a craqué et les téléspectateurs ont notamment pu découvrir son caleçon. C’est désormais au tour de Cyril Hanouna de se retrouver dans une situation similaire puisqu’il a fait le show le 9 novembre dernier.

Que s’est-il passé pour Cyril Hanouna ?

Il débute la journée avec le direct d’A prendre ou à laisser, cela permet de commencer la soirée dans la joie et la bonne humeur et il enchaîne ensuite avec TPMP. Toutefois, le 9 novembre dernier, la star du petit écran essaye de mettre le pied sur le pupitre. La conversation tourne autour d’un candidat qui est spécialisé dans la boxe thaï. De ce fait, la jeune femme qui pratique cette activité révèle que Cyril Hanouna a pu s’entraîner apparemment au cours du week-end.

A ce moment, il décide de mettre le pied sur le pupitre et son pantalon a clairement craqué .

. Bien sûr, les téléspectateurs ont sans doute adoré cette situation assez insolite.

Cyril Hanouna n’a toutefois pas perdu son sang froid légendaire alors qu’il animait en direct cette émission.

Contrairement au premier confinement, il a l’occasion de continuer les émissions pour le plus grand bonheur des fans. En effet, vous pouvez le découvrir avec les boîtes sur A prendre ou à laisser puisque toutes les conditions sanitaires sont respectées à la lettre. Cela est aussi valable sur le plateau de TPMP, il y a notamment les séparations entre les chroniqueurs et le public est virtuel.

Cyril Hanouna demande à changer son pantalon en direct

Vous connaissez sans doute Cyril Hanouna puisqu’il multiplie les situations assez drôles même lorsqu’il est en direct. Ce n’est donc pas un trou dans son pantalon qui allait mettre un terme à sa bonne humeur. Il demande alors à ce qu’on lui apporte une serviette pour qu’il puisse changer son pantalon. Le présentateur de TPMP est par contre « dégoûté » comme il le précise sur le plateau puisqu’il adorait ce vêtement qu’il ne pourra sans doute pas remettre.

Quand @Cyrilhanouna craque son pantalon en direct dans #APOAL 😂 On se retrouve à 18h10 pour de nouveaux moments de ouf 😉 pic.twitter.com/w36EIZrnV0 — APrendreOuALaisser (@APOALofficiel) November 10, 2020

Cyril Hanouna a même eu l’occasion de choisir entre deux pantalons, mais il n’a jamais montré une once de mal-être. En effet, le présentateur a pu se changer sur le plateau alors qu’il était en direct et, bien sûr, la séquence a largement été relayée sur les réseaux sociaux. Il a ensuite pu terminer l’animation d’A prendre ou à laisser comme si rien ne s’était produit sur le plateau. Il sait donc mettre l’ambiance sur C8 et c’est sans doute pour cette raison qu’il est autant apprécié.