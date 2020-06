Cyril Hanouna : une téléspectatrice de C8 le tacle face à son « manque de respect »

Cyril Hanouna est un animateur emblématique de C8. Avec TPMP, C que du kif (terminé depuis vendredi 19 juin) et A prendre ou à laisser, il occupe une bonne partie de la programmation de la chaîne télévisée. Mais ce qui énerve les téléspectateurs n’est pas sa présence audiovisuelle mais bien ses dépassements d’horaires…

Cyril Hanouna anime A prendre ou à laisser les soirs sur C8 à partir de 20h15. Il a un créneau d’émission de 1 heure et doit donc rendre l’antenne à 21h15 pour laisser place au programme du soir. Pourtant, ce n’est pas ce qu’il se passe ! L’animateur se permet en effet quelques écarts d’horaires. A fond dans son émission, il n’hésite pas à allonger le temps de diffusion.

Cyril Hanouna : il crée des dépassements d’horaires sur C8, les téléspectateurs se révoltent

Quand Axel décide de prendre la guitare pour un solo, @Cyrilhanouna ne peut pas s'empêcher de partir en darka 🎸 🤣 #APOAL pic.twitter.com/2kks0XlkMS — APrendreOuALaisser (@APOALofficiel) June 20, 2020

Ce n’est pas la première fois qu’il fait ça et son comportement anime une certaine colère chez les téléspectateurs de C8. Ce jeudi 19 juin, Cyril Hanouna est allé trop loin. Alors qu’il devait arrêter A prendre ou à laisser à 21h15, il a rendu l’antenne à 21h55 ! 40 minutes de retard ont donc été subies par le programme suivant, du jamais vu… Ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour les téléspectateurs de la série S.W.A.T qui attendaient avec impatience de pouvoir regarder leurs nouveaux épisodes.

Emmanuelle, fidèle à C8 et fan de S.W.A.T, a ainsi poussé un coup de gueule contre Cyril Hanouna auprès de nos confrères de Télé Loisirs. Elle explique tout d’abord que ce n’est pas première fois que l’animateur fait ça. Généralement, il engendre des retards d’un quart d’heure mais les 40 minutes de jeudi étaient absolument intolérables pour elle. La téléspectatrice affirme ensuite que ces dépassements d’horaires sont fréquents de la part de Cyril Hanouna, voire journaliers.

Merci pour ce mois de folie dans #APOAL 😍

Encore hier, on a vécu une émission de ouf avec @marion_APOAL et @GIRACKENDJI 🎉

On se donne rendez-vous la saison prochaine 😉 pic.twitter.com/ThLxFo1nY7 — APrendreOuALaisser (@APOALofficiel) June 19, 2020

Cyril Hanouna : une téléspectatrice pousse un coup de gueule contre son comportement

« Quasiment tous les jours Cyril Hanouna dépasse son créneau horaire facilement d’un quart d’heure, ce qui fait commencer les programmes à 21h30 ! Mais cette fois une heure complète, le programme S.W.A.T devant commencer à 21h15 n’a commencé qu’à 22h10 ! » s’est-elle offusquée auprès de Télé Loisirs.

Emmanuelle explique ensuite pourquoi ce retard la dérange tant. Elle doit en fait se lever très tôt le matin pour aller travailler et ne peut donc pas se permettre de se coucher à plus de minuit. Ces retards de programmes sont déjà très dérangeants mais si vous rajoutez à l’équation le fait de devoir se lever à 5h du matin, cela devient intolérable pour la téléspectatrice.

« Est-ce que Cyril Hanouna ignore que des gens doivent se lever à 5h du matin pour aller bosser et que beaucoup n’ont que la TNT pour regarder leurs programmes ? Résultat, hier soir, pour pouvoir regarder les 3 épisodes de S.W.A.T, il fallait se coucher bien après minuit. Personnellement je trouve cela absolument intolérable. » s’est-elle exprimée, furieuse contre Cyril Hanouna.

Elle incrimine ensuite indirectement la chaîne C8 en se demandant pourquoi l’animateur a le droit de faire comme bon lui semble au niveau des horaires. Emmanuelle pointe alors du doigt un « manque de respect vis-à-vis des téléspectateurs » et avoue qu’elle ne regarde plus C8 et ses programmes du soir qui désormais « se finissent bien trop tard ».

La chaîne C8 peut-elle avoir des problèmes avec le CSA ?

C8 n’est pas la seule chaîne de télévision à avoir des soucis sur les horaires de programmation. Si Cyril Hanouna cause des retards sur C8 le soir, TF1 et TMC ont eu les mêmes problèmes avec d’autres programmes. D’ailleurs, les deux chaînes de télévision ont déjà été rappelées à l’ordre par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).

#Municipales2020 | Les médias audiovisuels sont tenus de respecter les règles d’équité de temps de parole à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 2nd tour des municipales. On vous explique le principe ici : https://t.co/zcYw6Peww3#Thread #Equité 👇 pic.twitter.com/t7bGi42ov4 — CSA (@csaudiovisuel) June 8, 2020

Le CSA ne peut pas décider des horaires pour les programmes du soir

En revanche, il peut sanctionner les chaînes qui ne respectent pas les horaires indiqués sur leur planning diffusé aux téléspectateurs

Le CSA privilégie le dialogue avant de sanctionner

Après TF1 et TMC, il peut se tourner vers C8 et ses retards répétés

C8 va-t-il dire à Cyril Hanouna de faire attention avec les horaires ? On ne sait pas mais si la situation continue et que les téléspectateurs se plaignent de plus en plus, la chaîne télévisée va surement attirer le CSA…