Cyril Hanouna (TPMP) commet une bourde : l’animateur vend la mèche sur le couple de Matthieu Delormeau !

Cela fait quelques jours maintenant que Matthieu Delormeau a fait son retour dans l’émission Touche Pas à Mon Poste. Comme on pouvait s’y attendre, il a très vite récupéré sa place de cible favorite de Cyril Hanouna. Hier jeudi 2 septembre pendant l’émission, le célèbre animateur sans faire exprès a fait une révélation importante. Grâce à lui, ce n’est plus un secret que son chroniqueur Matthieu Delormeau est en couple.

Matthieu Delormeau pris pour cible de taquineries par Cyril Hanouna sur TPMP !

Matthieu Delormeau a été absent sur le plateau de TPMP pendant une année. Le lundi 30 août dernier, il fait son grand retour autour de la table aux côtés de l’équipe. L’habitué de l’émission a donc pu retrouver tous ses compagnons ainsi que Cyril Hanouna, le présentateur. Ce dernier est également heureux de revoir le chroniqueur de 47 ans.

D’ailleurs, Cyril l’a bien fait comprendre en reprenant avec ses habitudes de plaisanteries à l’endroit de Matthieu. Encore une fois, l’animateur se mêle de la vie personnelle du chroniqueur. C’est ainsi que le jeudi 2 septembre 2021 au début de l’émission, Cyril Hanouna a fait une révélation. Cela concernait en effet la vie sentimentale de Delormeau et cela n’est nullement passé inaperçu.

Le chroniqueur de l’émission s’apprêtait à partager avec ses compagnons une anecdote sur un souvenir de la rentrée académique. Il s’est pour cela adressé à Cyril Hanouna en l’appelant ‘’mon cœur’’. À ce moment, le présentateur de façon maladroite a laissé fuir que le chroniqueur était en couple. En effet, Cyril avait répondu « Non non, on arrête avec ça. Vous êtes maqué ». Après la gaffe, il a cherché à se corriger en mettant fin aux élans d’amour de Matthieu Delormeau en affirmant : « Ce n’est pas vrai. Quand on dit qu’on est maqué, ça veut dire qu’il a mangé au McDo ».

La fuite d’information provoque un malaise sur le plateau : Cyril Hanouna tente de se racheter…

Que Cyril Hanouna le veuille ou non, l’information a déjà été lancée. Voilà contre toute attente une révélation qui a mis mal à l’aise le principal concerné. Au chroniqueur de répliquer en demandant à Cyril ce qu’ils s’étaient dit ensemble.

Cette fuite d’information de toute évidence a provoqué sur le plateau un léger malaise. C’est ce qui a poussé Cyril Hanouna à corriger le tir avec les moyens de bord. Le public voyant l’atmosphère, coupe court aux événements par des ovations. Par ailleurs, aucune garantie que cela ait suffi pour convaincre les téléspectateurs. Cependant, Matthieu pour sa part en avait déjà fini avec le sujet en le balayant du revers de la main. Le chroniqueur très dynamique reprend donc avec son anecdote au sujet de la rentrée des classes.

Il faut rappeler que Matthieu Delormeau était encore célibataire aux dernières nouvelles. C’est ce qu’on retient des affirmations du chroniqueur au mois de janvier 2020. Pourtant, quelques mois plus tôt, il s’était montré sur les réseaux sociaux avec un homme mystérieux. Ce dernier serait juste l’ami d’un ami, a confié Matthieu à l’époque.