Cyril Hanouna sur C8 : l’amende de 3 millions d’euros confirmée, l’annulation a été rejetée

La chaîne C8 se retrouve dans une situation complexe et surtout elle fait les frais du canular de Cyril Hanouna. En effet, pour l’émission Touche pas à Mon Poste, une scène jugée homophobe avait été identifiée et signalée au CSA. Une amende de 3 millions d’euros avait été attribuée, mais le Conseil d’État a étudié la demande d’annulation. Il a décidé de la rejeter, la somme devra donc être versée. La décision a notamment été rendue publique ce mardi, mais le présentateur de TPMP pourrait en parler dans l’émission d’aujourd’hui.

Une forte sanction révélée par le CSA

Il faut savoir que la somme n’est pas anodine, car c’est sans doute l’une des premières fois que le CSA demande un montant aussi élevé. Cette affaire date de quelques années, mais la décision du Conseil d’État a été rendue cette semaine. C8 et le groupe Canal+ qui est à l’origine de la diffusion de TPMP sur la chaîne de la TNT tentent de faire annuler l’amende, mais cela n’a pas porté ses fruits.

L’émission date du 18 mai 2017 et Cyril Hanouna apparemment comme le révèle le Parisien « incitait des personnes contactées par téléphone à tenir des propos d’une crudité appuyée » .

. Elles devaient alors partager leur intimité et exposer leur vie privée comme nous pouvons le lire dans le quotidien.

Toutefois, les personnes ne pensaient pas que leurs propos seraient diffusés à la télévision à travers cette émission publique.

Le Conseil d’État a donc voulu appuyer sa décision avec cet argumentaire qui permet donc à l’amende de 3 millions d’euros d’être validée.

Les conséquences de cette émission

Après ce témoignage, par le biais du téléphone, une personne avait affirmé que des conséquences avaient eu lieu. Ce récit avait aussi été démenti, mais ce n’est pas pour cela que l’amende a été retirée. En effet, le CSA a pu constater que le témoignage n’était pas exact, mais la situation méritait tout de même une certaine attention. De ce fait, les sanctions proposées et l’amende ne sont basées que sur le contenu de l’émission, et non sur les éventuelles conséquences que cette émission aurait pu avoir. Le journal nous apprend également que le groupe a été joint, mais il ne veut pas faire de commentaire apparemment.

Canular de Cyril Hanouna sur C8 : l’amende de 3 millions d'euros confirmée

Ce n’est pas la première fois que Cyril Hanouna est taclé pour son émission et il avait déjà eu des problèmes avec des personnalités. Vous vous rappelez sans doute des critiques de Karine Le Marchand ou encore la demande d’indemnisation de Karine Ferri.